許獻平跑遍龍崎 記錄89間有應公廟

文史工作者許獻平花費一年七個月的時間田調及撰寫，出版《台南市龍崎區有應公廟採訪錄》。（記者劉婉君攝）

2024/07/15 05:30

投入文史工作逾20年 出版採訪錄 介紹無主孤魂信仰及特殊故事

〔記者劉婉君／台南報導〕文史工作者許獻平從一九九九年開始，陸續走訪左鎮、鹽分地帶、關廟等地區的有應公廟，並出版「南瀛厲祠誌」系列叢書。歷時一年七個月，於去年底完成龍崎區八十九間有應公廟的田野調查及記錄，最近出版《台南市龍崎區有應公廟採訪錄》，希望更多人認識台南的有應公信仰及背後的故事。

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在三日節、中元節及除夕祭祀

許獻平投入文史工作逾廿年，他表示，「有應公」一般泛指有求必應的無主孤魂，屬厲鬼信仰，有應公廟大多沒有祭典日，信眾於一年三節祭拜，但由於有應公是「發展中的神靈」，也有可能隨社會變遷或本身條件升格，發展成為神祗。台灣自古即為瘴癘之地，加上早期戰亂頻仍，造就有應公廟滿山遍野，以台南鹽分地帶六個行政區為例，有應公廟共計二百四十間，台南山區比海邊更發達，龍崎區經調查有多達八十九間。

多位處偏僻 以電桿編號標誌位置

許獻平調查發現，龍崎區有應公信仰有許多特色，例如「地基主」以有應公信仰方式呈現的小祠，就超過三成；地方習慣以「廟仔公」概稱有應公廟祀神；而因超過一半的有應公廟座落在人煙罕的山林溪谷旁，沒有住址，只能以電桿編號標誌小祠的位置；一般多在清明節、中元節及除夕祭拜有應公，龍崎區則是在三日節、中元節及除夕；許多有應公小祠因位在荒郊野外，道路崎嶇，三節要祭拜的地方又多，大多以生米、生菜祭祀，且有牲禮就要有粿，三日節用草仔粿，中元節則用金瓜粿，除夕才用紅龜粿；有應公廟重建時，也會在水泥壁上刻上重建日期。

小祠水泥壁 會刻上重建日期

《台南市龍崎區有應公廟採訪錄》是許獻平出版的第十本關於南市有應公信仰的書，獲國家文化藝術基金會補助六萬元，他說，從小住家附近就有三間有應公廟，看到有應公廟，都會有一種親切感，想要知道背後的故事，有應公通常沒有生日、沒有建廟沿革，希望藉由記錄，可以讓世世代代知道祂們的故事，讓有應公可以香火萬代。

許獻平詳細記錄每間有應公廟的田調結果。（記者劉婉君攝）

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