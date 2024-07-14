與企業換地 新竹松林國小擴建校舍拍板

縣府與潤泰全球公司正式簽約完成土地交換。（竹縣府提供）

2024/07/14 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉總量管制的松林國小，每年都須轉介超額新生，縣府早在兩年前核定二．九億元預算增建校舍，但礙於校園占地小，經評估及協調多時，近日採估價等值交換方式，與潤泰全球公司正式簽約完成土地交換，取得緊鄰學校的地，土地交易金額約三．五億元，也是新竹縣公、私有土地交換的首例。

興建後 松林國小可達60班規模

教育局長楊郡慈說，松林國小校舍增建經費已於二○二二年五月核定二．九億元，預計興建地上四層樓，共卅二間教室、地下一層停車場，興建後設校量體可達六十班規模。與潤泰全換得的土地位在操場西側，將請學校儘速辦理建築師遴選作業，並進行校舍工程規劃設計。

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新豐鄉山崎地區靠近竹北市、新竹產業園區及鳳山工業區，新開發案帶來人口成長，松林國小逾十年來每年約增加兩班，校方拆掉專科教室改為普通教室，從原規模四十八班增加到五十七班；鄰近的山崎國小也因接收大量松林轉介新生，從原本四十一班激增至六十班，教室使用早達飽和狀態，地方憂心嚴重影響學生受教權，也造成老師工作負荷。

縣府研擬松林國小增建校舍，但因校地面積僅二．三公頃，加上家長擔心原地擴建將壓縮學生活動空間，且在施工期間孩子的安全堪虞而反對，因此改為取得擴校用地來增建。

議員質疑 換地恐價值不對等

而對於縣府與潤泰全球公司的換地計畫，曾在議會多次表達反對的議員何智達表示，他質疑土地價值不對等，因此要求議員出席財審會表達意見的附帶決議，讓此案通過議會審議；在議員監督下，兩筆公私有地交易，最後潤泰全同意大幅提高找補價差，但有另一私有地主，「我仍然覺得不合理」。

潤泰全需找補差價6798萬多元

楊郡慈說明，土地交換是以最新的估價等值交換，其中，潤泰全換入新竹縣新豐鄉坪頂段一○六八號八四三．三六坪土地，每坪約四十二萬一七八五元；竹縣取得潤泰所有的泰豐段二一九號八九八．八八坪土地，每坪卅二萬○一○○元，因此潤泰全找補差價六七九八萬八一五六元給縣府，土地交易金額為三億五五七一萬九六四四元。

新竹縣新豐鄉總量管制的松林國小，每年都須轉介超額新生，縣府與潤泰全球公司正式簽約完成土地交換，將展開擴建校舍工程。（記者廖雪茹攝）

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