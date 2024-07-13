暢遊北投9景點 小39溫泉公車上路

「北投割稻趣體驗活動」提供各種農活讓民眾參加。（北市產發局提供）

2024/07/13 05:30

〔記者林承鴻、甘孟霖／台北報導〕市府今年推出「新北投溫泉文化公車小39」，昨正式上路，於每週五、六、日行駛於新北投車站及硫磺谷間，串聯北投九個文史和自然景點，首發限量一千張珍藏版紀念票券，售價卅九元可一日內無限搭乘新北投溫泉文化公車遊覽周邊景點。另外，產業發展局昨也與北投區農會合辦「二○二四北投割稻趣」，民眾可於關渡平原體驗傳統割稻、脫穀及碾米等農活。

小9公車套票 遊北投、竹子湖

觀傳局長王秋冬說，暑假暢遊新北投溫泉和陽明山竹子湖，台北市推出七款台灣好行「小9公車套票」，每款皆包含北北基好玩卡，還有合作店家商品或門票兌換券、住宿或泡湯抵用券，限量優惠下殺最低四五折，今天開賣，希望大家都能搭乘綠色運具來北投玩，響應低碳永續旅遊。

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台北市議員陳賢蔚說，來北投旅遊需要二天一夜時間，小39公車讓民眾遊覽北投更便利友善，他更預告未來北投七虎公園游泳池會有藝文表演場所，可演出定目劇，讓新北投夜生活更豐富。

推廣台北好米與水稻特色文化，台北市產業發展局與北投區農會合辦「二○二四北投割稻趣體驗活動」，今年共辦理五梯次，總共將有約六百民眾捲起褲管當一日農夫。活動現場除傳統割稻、脫穀及碾米等產地農活體驗，還有水稻船DIY及恐龍造型米食糕仔DIY體驗。

台北市副市長林奕華表示，即日起至八月四日在關渡平原稻田以「龍稻北投」為主題，打造四座巨大可愛稻草龍地景藝術作品，還可眺望大屯山、七星山及紗帽山。

台北市觀傳局昨開賣台灣好行「北投—竹子湖」小九公車套票。 （記者林承鴻攝）

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