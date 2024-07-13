中山、赤峰商圈組自教會 盼專簽納管

台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會昨偕同店家與現地居民舉辦記者會。（記者楊心慧攝）

2024/07/13 05:30

提敦親睦鄰共好公約 北市預計2025年都計檢討 放寬商業使用

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南西中山商圈及赤峰商圈店家因百間店遭檢舉違反「台北市土地使用分區管理自治條例」，面臨停業危機，店家組成「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」自救，盼先將受影響商家納入專案列管、暫緩裁罰，台北市都市發展局表示，二○二○年前設立的店家可採計點方式暫緩裁罰，但二○二○年後設立的店家違規使用仍須停業或改善，市府目前預計於二○二五年啟動都市計畫通盤檢討放寬商業使用的法定程序作業。

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2020年前設立店家 採計點暫緩裁罰

「台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會」昨偕同居民一同舉辦記者會，提出三大訴求包含啟動都市計畫個案檢討，盼市長蔣萬安同意專案專簽、先將受影響商家納入專案列管，以及建立民眾能夠參與的溝通平台，並提出敦親睦鄰共好公約，承諾協助商家配合市政府改善噪音、油煙、垃圾、停車等問題，盼能示範性建立台北市首個商圈自律規約。

台北市都發局昨說明，市府訂有「台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第七十九條第一項裁處作業原則」，使符合該原則規定的連署商家，可採用評點方式暫緩裁罰，超過五○家於二○二○年前設定的店家便可提出申請，並訂定自律項目規定。

兩商圈已提出申請 都發局將儘速審理

都發局表示，兩商圈已提出申請，將儘速辦理審理作業；針對都市計畫通盤檢討放寬商業使用，應立基於商家能透過自律管理，降低對居民生活上的干擾、凝聚共識，預計二○二五年啟動都市計畫通盤檢討法定程序作業。

針對都市計畫通盤檢討如何放寬？都發局解釋，以五分埔商圈為例，去年信義區都市計畫通盤檢討，考量當地成衣批發零售使用特性，變更放寬五分埔商圈允許於一、二樓及地下一樓做服飾零售批發使用，符合地區需求；至於南西心中山商圈及赤峰商圈尚未確定整體檢討方向。

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