今年首例 菲律賓入境染茲卡病毒

屏東縣4年前也出現茲卡病毒感染症境外移入個案，當時對個案住家執行社區環境孳生源清除及化學防治。（屏東縣衛生局提供）

2024/07/13 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部疾病管制署昨天公布今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，染病的是北部廿多歲外國籍男性，個案六月廿七日自菲律賓入境時因發燒、肌肉酸痛等症狀，由桃園機場檢疫站採檢送驗，七月九日二次採檢，確診感染茲卡病毒。

境外移入 同住者無症狀

疾管署說明，目前個案及同住者均無症狀，已完成個案活動地進行環境孳生源清除及相關衛教，將進行社區監測至八月二日。自二○一六年迄今，國內有卅例確診病例，均為境外移入。

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疾管署指出，境外移入個案主要以東南亞國家占八成最多，感染地包括泰國七例、越南六例、菲律賓、緬甸及馬來西亞各三例等。目前泰國及新加坡持續報告病例，泰國今年迄今報告一四八例，新加坡多屬零星個案累計八例，皆與去年同期相當；南美洲國家以巴西疫情較為嚴峻，截至五月廿五日報告逾二萬例。

孕婦感染 易致胎兒頭部畸形

疾管署提醒，世界衛生組織已將菲律賓等九十二個國家或地區列為近期或先前有茲卡病毒傳播風險的國家，疾管署也於二○二○年十一月六日將菲律賓疫情提升為第一級：注意。

一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，建議孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區。

2016年茲卡病毒曾蔓延全球，單單在巴西就造成逾5000例小頭症病例。（路透資料照）

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