全國東方美人茶賽 廖俊融連莊特等獎

全國優質東方美人茶評鑑比賽，由龍潭廖俊融（右二）連莊，奪下今年特等獎。（記者黃政嘉攝）

2024/07/13 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕二○二四年全國優質東方美人茶評鑑比賽，由各縣市農會推薦報名，共計四六五參賽點數，較去年增加六十三點，歷經三天評鑑，由桃園市龍潭區廖俊融連莊特等獎，他感謝前輩支持愛護，將繼續發揚光大東方美人茶。

這項比賽邀請農業部茶及飲料作物改良場專家，依據茶品外觀、水色、香味進行評分，選出特等獎、頭等獎、二等獎、三等獎等，評鑑結果，特等獎廖俊融，頭等一為苗栗韓順雄，頭等二為龍潭鍾明學、頭等三為龍潭尚好茗茶。

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茶改場副場長邱垂豐說，東方美人茶屬台灣特有茶類，第一靠天候，第二靠人，即加工技術，今年參賽茶品質呈M型化，三等以上都帶有蜜香、花香、果香，若茶樹生長地區較悶溼熱，有利小綠葉蟬的活動，茶葉品質較佳，香氣及滋味也非常好，差一點的茶較沒蜜香，今年天候關係，「雨菁」即下雨採茶機會較多，萎凋處理時沒處理水的話，就會較多苦澀味。

廖俊融種植茶葉品種是「青心大冇」，他說，建置智慧茶園，輔以傳統種茶的經驗值，隨時應變氣候狀況，茶園管理少用除草劑，使用有機肥料、人工除草，運用市府補助引進智慧化機械，在修剪茶葉下一些功夫，所以採摘的芽點數量比別人多，讓成本降低。

廖俊融表示，今年氣候算穩定，整體茶菁條件比往年稍好操作，小綠葉蟬危害程度也相當平均，連二年拿下特等獎，心情既緊張又高興。

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