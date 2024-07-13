竹南2號倉庫 獲登錄歷史建築

中山一六八進駐竹南二號倉庫， 與苗縣府合作成立青年創業基地。 （記者蔡政岷攝）

2024/07/13 05:30

鐵路局沿用日治工法與材料 興建的貨運倉庫 規劃為青創基地

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕被稱為「苗栗小松菸」的藝文空間中山一六八，向台鐵承租老舊閒置的台鐵竹南二號倉庫，並裝潢成為地方文化、工藝推廣基地。中山一六八也提出該處成為歷史建築的文資審查，盼保存珍貴空間；經審議後，竹南二號倉庫獲登錄歷史建築。中山一六八創辦人徐嘉明也表示，盼持續推動活化。

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苗栗縣政府文觀局指出，台鐵竹南二號倉庫二戰後由鐵路局沿用日治時期興建倉庫之工法與材料，興建的貨運倉庫，其屋桁、扶壁柱、火打樑構造與形式乃至五金零件皆具有建築技術之價值。

獨特性與完整性良好

徐嘉明說，之前台鐵董事長杜微曾至台鐵竹南二號倉庫視察，提到竹南二號倉庫的獨特性與完整性良好，贊成中山一六八繼續使用不要間斷並活化，因而提出申請。如今台鐵竹南二號倉庫順利通過審議成為歷史建築。

徐嘉明說，中山一六八目前進駐竹南二號倉庫，屬於使用中空間，後續將朝修復再利用計畫努力，也希望全台類似空間可持續活化，開放給年輕人使用。

糧倉可衍伸台鐵運輸史

徐嘉明強調，竹南二號倉庫在台鐵倉庫中可說非常精緻，室內結構等具備時代意義。且糧倉可衍伸台鐵運輸史，為當時貨物集散空間，說明當年產業文化包括中港溪煤炭、糖業等。

目前文創藝術家進駐

「中山一六八」是徐嘉明、莊雅婷夫妻承租台鐵舊倉庫改造而成，在台鐵強化建築結構期間，苗栗縣府與中山一六八規劃合作成立青年創業基地，提供苗栗文創藝術家交流與學習，以及發揮舞台。

目前部分進駐藝術家也成功在外開業，並且與中山一六八合作，中山一六八並持續舉辦工藝與藝術教育課程，與社區、學校、機關單位等合作，不時也會播放系列電影、舉辦講座、讀書會等，與在地連結。

苗縣文觀局文化資產科指出，依文化資產保存法第十四條規定，提報具古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群價值者之內容及範圍，個人及團體都可提出申請，並非一定要由所有權人提報。

竹南二號倉庫為二戰後，台鐵沿用日治時期的工法與材料所興建，經審議後，獲登錄歷史建築。（記者蔡政岷攝）

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