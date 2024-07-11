（桃園）原民會館慶20週年 「溯源」特展開幕

原民會館《mpusal 20x20溯源》廿週年特展及《vekalan無限世》六都八館行銷展開幕。（記者李容萍攝）

2024/07/11 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市原住民族文化會館（簡稱原民會館）以傳承、保存與推廣原住民族文化為宗旨，二○○四年七月十日開館至今廿個年頭，市府原住民族行政局舉辦館慶活動，《mpusal 20x20溯源》廿週年特展及《vekalan無限世》行銷展昨天開幕，後者廣邀六大直轄市的八間原民文化館共同策展，引領民眾對原住民文化與發展歷史有更深的認識。

原民局副局長陳正雄表示，為期四個月的《mpusal 20x20 溯源》特展，是廿至卅歲的原住民藝術家展現對空間、時間、人、土地、海洋、自然的獨特見解，以多元展陳回望歷史，同時展望未來。

請繼續往下閱讀...

本檔駐館藝術家、阿美族人黃慧娟，生於花蓮縣馬太林部落，媽媽來自台東縣的電光部落，深信藝術有著無限的可能性，呼應「溯源」理念，作品取名「輪廓」，將原住民文化與個人生命經歷融合，流露藝術家對時間、成長過程及族群文化的感悟，畫出獨一無二的輪廓。

原民會館館慶系列活動還有十三日辦理廿週年紀念LOGO設計競賽、全國原住民族文化（物）館發展論壇，廿日原語宙音樂節暨親子著色創作比賽，鼓勵大家以「原來的語言」（母語），唱出最動人的聲音。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法