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週六日遊客多 水里玩水節12日加場

南投水里玩水節每週六、日都吸引千餘遊客入園，水里鄉公所7月12日將加開週五場試水溫，盼服務更多遊客。（記者劉濱銓攝）

南投水里玩水節每週六、日都吸引千餘遊客入園，水里鄉公所7月12日將加開週五場試水溫，盼服務更多遊客。（記者劉濱銓攝）

2024/07/11 05:30

〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕暑假已展開，南投水里玩水節自六月底開幕後，每週六、日吸引眾多遊客，鄉公所本週五將加開平日場，若反應熱烈將在暑假週五常態營運；另南投縣府從本月到十一月舉辦南投縣劇場藝術季，除集結十三個表演團隊至十三鄉鎮市巡迴演出，另也有五個在地傑出表演團隊加入演出，落實文化平權。

近來天氣酷熱，南投水里玩水節開幕後，鄉民憑證免費入場，假日購票遊客都有一千多人，公所決定週間也開放，將在本週五（十二日）先加場營運「試水溫」，若民眾反應不錯，暑假期間的週五就會常態營運，增加更多在地消費。

另九族文化村，暑假也推出「水霧森林」，打造三百公尺的定時噴霧步道，舞台旁的杉木林走廊也有「跳跳泉」，暑假並有限定活動，只要穿泳裝到水立方報到，即可獲二百元消費券，兒童則為一百元消費券。

到九族水立方穿泳裝 可獲消費券

暑假玩水外，南投縣府也將八月起連續三個月在十三個鄉鎮市，推出南投縣劇場藝術季暨南投傑出演藝團隊藝術同樂會，昨日由縣府秘書長洪瑞智與相關團隊為該活動宣傳，並頒發感謝狀給表演團隊。縣府文化局推動「藝起同樂巡迴演出」計畫，徵選並集結十三個表演團隊至十三鄉鎮市巡迴演出，另外也徵選出五個在地傑出表演團隊，本週五上午就先由吹笛手家族，在鹿谷鄉小半天冬筍市場舉行旅行演奏同樂會。

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