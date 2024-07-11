埔里日月町複合商場 打造最美休息站

埔里鎮中潭公路與國道6號愛蘭交流道交會的「日月町複合商場」，預計8月1日開幕。（記者佟振國攝）

2024/07/11 05:30

斥資10億建造純白建築 8月1日開幕成新地標

〔記者佟振國／南投報導〕斥資十億元、歷時三年打造的南投縣埔里鎮「日月町複合商場」，預定八月一日正式開幕，除了充電站、加油站、創意市集，更引進日本蔦屋書店及特色品牌進駐吸客，白天是絕美純白建築，夜間在燈光映照下又呈現另一番景色，成為埔里新地標，也搶當全國最美休息站。

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可充電、加油 創意市集進駐

台十四線中潭公路與國道六號愛蘭交流道交會處，是前往知名景點日月潭的必經要道，不少遊客在下愛蘭交流道後常會在中潭公路旁稍停休息，但缺乏相關服務設施，遊客想上廁所都不行，加上環境缺乏管理維護，一度淪為垃圾滿地髒亂點，如今即將改觀。

精英開發斥資十億購地、歷時三年打造「日月町複合商場」，占地一．三萬坪，其中停車場就占了八千坪，該商場引進全球知名「日本蔦屋書店」，最近純白主體建築已近完工，商場預定八月一日正式開幕，南投縣府希望在日本知名書店及特色品牌進駐後，南投縣觀光也能從區域躍升為國際級。

引進日本書店 盼提升南投觀光

該商場除有書店外，還提供包括充電站、加油站等行旅服務與創意市集，加油站同樣以純白色系興建，而最具話題性的蔦屋書店進駐也引進其他知名品牌，包括日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等餐飲品牌，更獨家引進「伊良可樂、TOBA TOBA可樂、TOMO可樂」等日本精釀可樂品牌，以及日本人氣食材選物店「AKOMEYA TOKYO」等，結合藝文、休憩及在地生活體驗，希望能搶攻前往日月潭的最美休息站。

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