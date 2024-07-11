《東岸商場爭議》檢發還查扣物 NET展示「強盜贓物」

基隆東岸商場前營運廠商NET，昨日展示檢方發還的證物。（記者俞肇福攝）

2024/07/11 05:30

〔記者俞肇福、林嘉東／基隆報導〕基隆市政府在今年二月一日凌晨找來鎖匠，破壞東岸商場的鎖頭並強行點交資產，商場的前營運商NET（主富公司）為此控告基隆市長謝國樑涉嫌強盜、毀損等罪；基隆地檢署昨天完成查扣物的清點採證，發還無爭議的證物，NET將物品放在東岸商場一樓通道旁，張貼標示「強盜贓物暫置區」文字，吸引民眾的目光並議論紛紛。

市府︰尊重司法 不要做賊喊抓賊

對此，基隆市府發言人呂謦煒昨表示，市府當時是依法執行公務，排除違法竊占商場的違法廠商，沒有所謂的強盜行為，基隆地院民事庭日前判決，法官已認定東岸商場由市府擁有所有權，自然就無「強盜」的說法，希望對方尊重司法，不要做賊喊抓賊，進行政治炒作。

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NET律師︰市府重新招商疑點多

NET的委任律師陳義文昨天在東岸商場一樓的手扶梯旁空間，展示檢方發還給NET被破壞的門鎖，他再批市府辦理東岸商場重新招商的諸多疑點，並訴求「請基隆市民開啟雪亮的眼睛，做好你們的選擇。」

記者昨晚前往東岸商場查看，業者正在搬運證物，原先貼在紙箱外的「強盜贓物暫置區」字樣不見了。

如何處理發還物 檢方︰不介入

主任檢察官陳照世表示，因主富公司請求發還證物，檢方在採證完畢後就NET主張為其所有物品暫時發還，至於NET要如何處理發還物，檢方不介入也不會過問。

基隆市府多年前把東岸商場經營權委由大日公司營運，大日再引進NET為協力廠商，大日負責經營地下一到四樓的停車場，NET是經營地上一到四樓商場，市府今年初重新辦理招商，改由微風集團得標，市府二月一日辦理移交作業時，NET主張擁有二到四樓建物的產權，指控市府漏夜破壞鎖頭強制點交，涉嫌強盜、毀損等罪嫌。

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