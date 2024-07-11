竹市會考7榜首 統統進竹科實中

竹市7名國中會考榜首生，林恩葳（左起）、何佳謙、胡聿槿、胡盈、王芓晴、彭詠瑜和劉祐軒來自四個不同學校的7人將會全部進竹科實驗中學當同學。（記者洪美秀攝）

2024/07/11 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕一一三學年國中教育會考昨天放榜，其中新竹市七名會考榜首生全部進竹科實驗中學當同學，其中建功高中國中部一口氣出三名女狀元，而康橋國際學校間隔六年再出榜首生，新科國中更出現創校後首名榜首生，七人都分享學習的成功經驗。

新竹市今年有五二五六名會考生，有九一六名學生獲5A以上成績，其中七人獲5A10+作文滿級分的全國榜首生，其中建功高中國中部的胡盈、王芓晴、彭詠瑜，三人除在會考表現卓越，平時也參加各項競賽，其中王芓晴是龍鳳胎，哥哥也以優異成績進新竹高中，而彭詠瑜的媽媽在建功高中教國文，肯定學校多元的學習課程對孩子很有幫助。

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培英國中榜首生何佳謙表示，原本擅長的國文曾在模擬考中僅拿B++，後來她重新檢視學習方法，調整作息，最後考出5A10+六級分的最高榮譽。

新科國中首位榜首生胡聿槿則說，受哥哥影響，國中就近選擇新科國中，透過學校獲教學卓越金質獎的THINK酷課程，學習戶外活動、雙語教學及科技知識，讓她在學習突飛猛進。

光武國中林恩葳已考取實驗中學的科學班，仍保持學習熱誠，從未補習的他說，學校的課程和學習讓他能充分吸收。唯一非公立學校的榜首生劉祐軒是康橋國際學校新竹校區學生，英文聽說是其強項，未來進實中會繼續努力，並爭取申請國外大學就讀。

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