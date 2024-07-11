三義3景點改善環境 水保署支持

火炎山登山客多，地方盼改善多功能廣場、推小農市集。（記者蔡政珉攝）

2024/07/11 05:30

火炎山、龍騰斷橋、勝興車站 提升觀光效益

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣三義火炎山，地質特殊且風景秀麗，曾獲得登山網站票選為「台灣百大必訪步道」之首；龍騰斷橋、勝興車站也是台鐵舊山線珍貴鐵道文化遺產，遊客如織。三義鄉公所提案改善既有損壞空間並加以活化，增加觀光效益與居民、遊客安全性；水保署昨表示支持，請鄉公所送交計畫審議，而勝興車站與龍騰斷橋部分可結合地方創生。

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擋土牆裂縫整修 排水系統清理雜草

立委陳超明昨天邀集農業部農村發展及水土保持署等相關單位前往火炎山、龍騰斷橋等地視察周邊環境改善案，副縣長邱俐俐、縣府文化觀光局副局長徐建男也陪同到場關心。

老舊地坪、平台重整 新建安全欄杆

三義鄉公所簡報表示，火炎山多功能廣場既有擋土牆損壞，且嚴重出現裂縫、排水設施雜草叢生影響其排水系統運作、停車場鋪面多處出現裂痕及破損等問題，危及遊客和居民安全。公所並指出，火炎山登山口附近的台十三線高架橋下空間目前閒置，若擴大廣場基地範圍可活化空間（見圖，記者蔡政珉攝），屆時也能增設人行步道新增觀光亮點。

至於龍騰斷橋、勝興車站部分，公所表示，兩處不同區域為人文史蹟，加上近年來舊山線鐵道自行車吸引許多遊客，希望改善周邊環境促進觀光效益，建議可改善龍騰斷橋、勝興車站既有老舊地坪、平台，新建安全欄杆、多功能廣場改善以及排除空間及動線上障礙等。

對此，農業部農村發展及水土保持署長李鎮洋表示，火炎山登山步道是網路票選第一，龍騰斷橋及勝興車站更是地方知名景點；農村水保署會全力支持，也請公所將相關資料及需求整合妥善，中央部會將共同協助。

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