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跆拳道品勢金牌國手 邱沐恩獲聘新加坡國家隊教練

邱沐恩（左）感謝台師大體育室主任李佳融（右）帶給他出國執教的機會。（記者楊綿傑攝）

邱沐恩（左）感謝台師大體育室主任李佳融（右）帶給他出國執教的機會。（記者楊綿傑攝）

2024/07/11 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣輸出優秀跆拳道品勢人才為國爭光！今年七月將從台師大運動競技碩士班畢業的金牌選手邱沐恩，已獲聘為新加坡跆拳道品勢國家隊教練，將在八月中旬上任，打破星國以往只選擇韓國籍教練的慣例，成為台灣第一位前往國外擔任跆拳道品勢國家隊教練的先鋒。

邱沐恩是台灣二○二二年世界錦標賽及亞洲錦標賽跆拳道品勢項目金牌國手，也蟬聯二○二四年亞錦賽金牌。他積極學習執教技巧，也利用閒暇擔任高中校隊教練。

台師大體育室主任李佳融表示，學校林口校區擁有優異的跆拳道品勢訓練場地及教練、選手團隊，常與鄰近國家訪問交流，間接促成此事。

邱沐恩開心表示，從未想過能成為台灣首位受聘前往新加坡擔任國家隊教練的人，會把握機會，將台灣經驗帶給新加坡選手。新加坡不僅核發最高等級技術特殊人才工作簽證給邱沐恩，薪資不錯，也包含住宿等福利，將與妻子、孩子一同前往。

李佳融指出，台灣跆拳道選手在國際上成績不錯，也曾擊敗韓國，以品勢來說，失誤率越低的選手表現度也會越高，可藉由運動科學分析，讓選手的重心移轉穩定，提高獲勝機率。

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