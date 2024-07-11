玉里聯合慶豐年 規劃部落小旅行

2024/07/11 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕震後花蓮觀光低迷，縣府今年除擴大舉辦聯合豐年節，十九日至廿一日結合南島藝術、音樂節共同舉辦；玉里公所也宣布將在本月廿七日舉辦「原舞震璞石」聯合慶豐年暨捕魚祭活動。玉里鎮長龔文俊說，花蓮南區未受地震影響，屆時玉里廿一個部落族人都會參加，也將配合規劃「玉里豐一下」部落小旅行，歡迎民眾到部落體驗。

花蓮從南到北的阿美族部落七、八月份陸續舉行豐年祭，玉里鎮長龔文俊說，首場由河東的巴島力安部落廿六至廿八日起跑，後續廿個部落在八月的各週末陸續登場，各部落豐年祭時間表可上鎮公所網站查詢，遊客如造訪務必遵守部落規定。

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龔文俊說，今年受到地震影響遊客少很多，適逢兩年舉辦一次的「玉里聯合慶豐年「原舞震璞石．傳唱縱谷情」，將在本月廿七日週六在玉里國小永昌分校登場，邀請遊客來體驗。

當天活動包括勇士報訊息、點火儀式、頭目祈福、各部落舞蹈等展演活動，高潮是晚間九點的千人大會舞，暖場邀請玉里鎮在地合唱團Romadiw、花蓮瑞穗的原住民歌手巴大雄等演出。

龔文俊說，廿六、廿七日兩天規劃「玉里豐一夏部落小旅行」遊程，即日起受理報名，活動內容從製作火龍果粉圓DIY、大禹愛你水田泥巴大戰、品嘗部落私廚無菜單料理、自己種段木香菇、烘焙咖啡體驗、金針特色料理等，報名可以搜尋「花蓮縣玉里鎮公所」粉絲頁查詢。

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