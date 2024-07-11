193縣道拓寬 花蓮議會建議提高速限

花蓮一九三縣道過去從十六米寬道路拓寬為三十米寬四線道，尤其是北濱外環道至花蓮大橋段行車速限五十引發民怨。（記者王錦義攝）

2024/07/11 05:30

北濱外環道至花蓮大橋段拓寬為四線道 仍限速50公里 駕駛不慎就超速

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮一九三縣道過去從十六米寬道路拓寬為卅米寬四線道，尤其是北濱外環道至花蓮大橋段行車速限最高每小時五十公里引發民怨，花蓮縣議會昨舉行專案會議建議全段速限能提升並統一。縣府建設處指出，將依會議決議在公路設計規範速限標準下，針對實際道路整體狀況做綜合考量來研究提速可能性。

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都計區內、外速限不同 難分辨

建設處副處長張志豪說，該路段原線拓寬工程依公路路線設計規範「四級路平原區」等級設計，由於該等級規定都市計畫區內限速為每小時五十公里、計畫區外為每小時六十公里，當時考量現場條件將二個速限規範都降低十公里，分界線約在東海十街，以北是都市計畫區內、以南是都市計畫區外，用路人確實比較不容易分辨。

交警指車速逾20公里才會執法

縣警局交通隊長張博皓則說，民眾車速只要超出速限十公里，員警通常會先勸導，車速超過廿公里才會執法，嚴重超速則吊扣牌照；但交通隊建議，若未來有機會將速限提升至每小時六十公里，警方配合執法，但希望吉安溪橋南北端的速限能統一，因不少用路人無法分辨分界點而不慎超速。

縣議員魏嘉賢說，一九三縣道北濱外環道至花蓮大橋全長約五．六公里，道路拓寬後，行車速度上限維持過去的每小時五十公里，但大多駕駛在道路順暢前提下，油門輕踩就可能超過速限而收到罰單，以致民意機關常接獲希望該路段提速陳情，且紅綠燈號誌轉變秒數過短，恐有急煞發生車禍的疑慮。

縣府允依路況展開提速研究

一九三縣道以花蓮市區中山路為分界，中山路以北，海濱街速限四十公里；中山路以南到花蓮大橋新拓寬路段，速限為五十公里。張志豪說，專案會議反映實際用路人車速除超過目前規劃的速限，有時還會衍生執法問題，後續將依照會議決議展開提速的相關研究，不過仍須在公路設計規範速限標準下，就實際道路線型、寬度、號誌及緊急應變等部分做綜合考量。

縣府受中央經費補助投入逾九億元，自二○一六年開始進行拓寬一九三縣道南濱段工程，第一期工程施做範圍為南濱至南海四街，在二○一九年十月完工，第二期南海四街至花蓮大橋段，則在二○二三年初完工，將原先約十六米寬道路，拓寬為卅米寬雙向四線道，並增加左轉專用車道、機慢車道及人行道。

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