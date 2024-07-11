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冬山新亮點 滑步車遊戲場14日啟用

冬山鄉大興親子公園滑步車遊戲場將在十四日啟用。（冬山鄉公所提供）

冬山鄉大興親子公園滑步車遊戲場將在十四日啟用。（冬山鄉公所提供）

2024/07/11 05:30

公所斥資600多萬建造 為宜縣首座標準滑步車賽場

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉大興親子公園滑步車遊戲場已經完工通過驗收，將在十四日啟用，成為全縣第一座標準的滑步車賽場，也為地方增添一處全新的親子遊憩場所。

滑步車造型宛如迷你型腳踏車，但無踏板、鏈條、輔助輪及手剎車系統，靠兩腳踏地使力前進，訓練小朋友平衡感及操控技巧，被視為學騎腳踏車的訓練車，又稱作兒童平衡車，風行於歐美國家。冬山鄉大興親子公園滑步車遊戲場斥資六百多萬元建造，兼具賽道與練習道功能，除了給初學者練習，也能舉辦比賽。

園區遊戲場以滑步車標準賽道作設計，地面鋪上瀝青，再加以彩繪劃出賽道，一圈長度二百公尺，包括直線道與彎線道，其中直線道長約三十公尺、寬十二公尺，可供四輛滑步車同時起跑。

環保二號公園轉型大興親子公園

冬山鄉長林峻輔昨天表示，大興親子公園占地一○八○坪，前身是大興村環保二號公園，由於地勢低漥，雨後容易積水，使用率不高，冬山鄉公所盤點後發現，此處基地完整、面積夠大，規劃為適合親子同遊的遊憩場所，帶動園區轉型。

全案經過評估後，拍板以滑步車遊戲場為主題，另有休閒步道、休憩涼亭、慢步器等體健設施，改造工程去年十二月開工，今年六月底順利完工驗收，讓原本冷清的環保二號公園脫胎換骨，展現截然不同新風貌。

大興親子公園滑步車遊戲場訂於十四日上午九點辦理啟用典禮，並舉辦首場次的滑步車競賽，有四十八名小選手報名加入競速行列，林峻輔歡迎大家到場體驗滑步車樂趣，園區位在宜蘭縣冬山鄉中興路一百一十五號旁。

冬山鄉環保二號公園轉型為大興親子公園。（冬山鄉公所提供）

冬山鄉環保二號公園轉型為大興親子公園。（冬山鄉公所提供）

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