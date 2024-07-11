為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台中首例日本腦炎 6旬婦家近稻田、鴿舍

三斑家蚊模型。（記者蔡淑媛攝）

三斑家蚊模型。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/11 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣進入日本腦炎高峰期，台中市出現今年首例日本腦炎個案，為大里區一名六十歲家庭主婦，六月出現發燒、頭痛、意識昏迷住進加護病房，目前仍住院治療，衛生局疫調發現，她的住處附近有水稻田及鴿舍，為高風險環境，已設置捕蚊燈，提醒市民加強防蚊措施。

衛生局長曾梓展說，這名日本腦炎確診個案於六月十日出現發燒、頭痛就醫後未改善，十二日意識改變就醫住院，十三日意識昏迷入住加護病房，後轉院至醫學中心，七月五日經中央實驗室檢驗研判確診，目前仍昏迷住院治療中，生命跡象穩定，同住家人五人皆無症狀。

衛生單位調查發現，她的居住地三公里內有水稻田、鴿舍等高風險環境，並設置捕蚊燈且向民眾宣導防疫，環保局也進行區域性清消。

疾管署統計國內今年至七月九日累計日本腦炎確定個案十三例，台中市出現首例，日本腦炎潛伏期約五至十五天，大部分人感染無明顯症狀，有症狀者為頭痛、發燒等，嚴重則可能意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

曾梓展指出，豬隻、鳥類等動物為日本腦炎病毒宿主，國內傳播病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主。曾再次呼籲，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，農產畜牧工作人員及尚未完成接種的適齡嬰幼兒，應儘速完成接種。

日本腦炎高峰期，衛生局提醒減少於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動，並加強防蚊措施。（市府提供）

日本腦炎高峰期，衛生局提醒減少於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動，並加強防蚊措施。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播