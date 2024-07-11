台中首例日本腦炎 6旬婦家近稻田、鴿舍

三斑家蚊模型。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/11 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣進入日本腦炎高峰期，台中市出現今年首例日本腦炎個案，為大里區一名六十歲家庭主婦，六月出現發燒、頭痛、意識昏迷住進加護病房，目前仍住院治療，衛生局疫調發現，她的住處附近有水稻田及鴿舍，為高風險環境，已設置捕蚊燈，提醒市民加強防蚊措施。

衛生局長曾梓展說，這名日本腦炎確診個案於六月十日出現發燒、頭痛就醫後未改善，十二日意識改變就醫住院，十三日意識昏迷入住加護病房，後轉院至醫學中心，七月五日經中央實驗室檢驗研判確診，目前仍昏迷住院治療中，生命跡象穩定，同住家人五人皆無症狀。

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衛生單位調查發現，她的居住地三公里內有水稻田、鴿舍等高風險環境，並設置捕蚊燈且向民眾宣導防疫，環保局也進行區域性清消。

疾管署統計國內今年至七月九日累計日本腦炎確定個案十三例，台中市出現首例，日本腦炎潛伏期約五至十五天，大部分人感染無明顯症狀，有症狀者為頭痛、發燒等，嚴重則可能意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

曾梓展指出，豬隻、鳥類等動物為日本腦炎病毒宿主，國內傳播病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主。曾再次呼籲，接種疫苗是預防日本腦炎最有效的方法，農產畜牧工作人員及尚未完成接種的適齡嬰幼兒，應儘速完成接種。

日本腦炎高峰期，衛生局提醒減少於豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動，並加強防蚊措施。（市府提供）

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