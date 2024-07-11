台中喔熊聯名飛天豬 推廣金磚米

大安區農會與台灣觀光大使「喔熊」跨界合作，將大安區農會的飛天豬金磚米結合可愛的「喔熊」LOGO，推出「喔熊x飛天豬金磚米」。（記者歐素美攝）

2024/07/11 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕大安區農會與台灣觀光大使「喔熊」跨界合作，結合可愛的「喔熊」LOGO，推出「喔熊Ｘ飛天豬金磚米」，並於昨天舉行發表會，致力行銷農特產品。

「喔熊」粉絲見面會 行銷產銷履歷優質米

觀光署參山國家風景區管理處處長曹忠猷指出，「喔熊」是台灣觀光大使及吉祥物，具有很多粉絲，與大安區農會飛天豬合作，增加行銷通路，將產品帶到國內、外，讓遊客能夠選購好的農產品，接下來大安區農會的肉鬆及香腸等產品也都有機會來聯名，近日並將利用在市民廣場舉辦的「喔熊」粉絲見面會，一起來推廣金磚米。

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大安區農會總幹事蔡建宗表示，參山處長曹忠猷長期支持、力挺台灣產業，並將觀光與產業結合，這次大安產銷履歷金磚米與「喔熊」聯名，推出「喔熊Ｘ飛天豬金磚米」，讓產銷履歷的好米可以走向台灣、走向全世界。

每塊300公克 供小家庭食用、送禮首選

蔡建宗指出，「喔熊Ｘ飛天豬金磚米」，每塊三百公克，內含大安區產銷履歷安泉米，符合現代小家庭一家四口食用，且外包裝使用環保油墨，符合ESG（環境、社會和公司治理）永續善農。

蔡建宗說，「喔熊Ｘ飛天豬金磚米」並具有六大特色，即通過產銷履歷驗證、為國家標準的一等米、栽種通過四一一項的農藥檢驗合格、通過重金屬檢驗合格、具備食品產險的保障，最重要的是這次聯名可以客製化，目前包括台中市政府，還有銀行、農業金庫、公司行號等皆客製化自家LOGO（識別標誌），成為送禮首選。他也再次感謝種稻的農民，從產銷履歷、生產加工到服務，成為六級產業。

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