去年台中BMI值六都最高 運動次數最少

為了促進市民保持運動習慣，國民運動中心內推出很多運動課程，讓民眾來運動。（運動局提供）

2024/07/11 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市胖子多？民進黨議員謝志忠、黃守達表示，根據調查，去年中市民的BMI（身體質量指數）為四十二．九，是六都最高，新北市其次，應減重多運動，但市民的規律運動人口及每週平均運動次數，卻都是六都最少，要求市府應朝區區有國民運動中心邁進，衛生局也應與運動局合作提出對策。

運動局：爭取再建五個運動中心

運動局長李昱叡表示，中市目前有六個國民運動中心，未來朝向共十一個邁進，而運動局每週都會舉辦特色路跑及各種活動，會與衛生局合作；運動局表示，依據體育署規範，設置國民運動中心需要在行政區達十五萬人，也會向中央爭取預算興建。

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議員：近年台中BMI值 居高不下

市議員謝志忠表示，國民健康署建議，BMI值應介於十八．五至廿四之間，根據教育部體育署調查統計，二○二三年台中市的BMI為四十二．九，為六都最高，檢視二○二○年至二○二二年的肥胖率數據，中市均在六都的一、二名間徘迴，是因為台中美食多、甜點太優、造成胖子也多？

謝志忠指出，根據統計可看出，中市民規律運動人口比例名次逐年退步，二○二三年為三十二．六％、每週平均運動次數是三．四一次，都是六都最少，市府應該想辦法提高市民運動意願。

市議員黃守達強調，衛生局應與運動局合作制定對策，改善市民肥胖率高的健康隱憂。

運動局表示，鼓勵民眾運動，安排「國民體適能指導員和巡迴運動指導團」深入社區，更經常舉辦各項路跑、自行車賽事和體育活動，今年路跑及自行車活動已陸續進行高美濕地馬拉松、晨曦麥香之「迎向高峰」馬拉松、海綿寶寶趣味路跑、哥吉拉怪獸路跑、時代騎輪節等，提升全民運動風氣。

衛生局：提供不同族群 運動、營養諮詢

衛生局表示，今年度結合中市運動場域，辦理市民健康促進系列活動試辦計畫，每個月提供不同對象族群專屬運動方案及營養諮詢，期望養成民眾規律運動習慣。

鼓勵民眾運動，運動局表示，已深入社區舉辦各項路跑。。（運動局提供）

去年六都市民BMI平均

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