教甄榜首榜眼 東大情侶返台東任教

鄭仲傑（左）、吳姵璇（右）情侶檔，台東教甄考取前ㄧ、二名重返台東任教。 （台東大學提供）

2024/07/11 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東大學華語系碩士鄭仲傑和吳姵璇情侶檔，二○二二年應屆畢業即同時考上桃園正式教師，二年後以第一、二名考取台東教師甄選，並回到學習、相戀的初始之地，未曾忘記偏鄉兒童並於此處注入新活力。

盼為偏鄉學童開拓視野

已是桃園正式教師的二人，在台東教甄一般類科、一百一十五人報考中取得前一、二名。​二人讀東大華語系期大二期間就相戀，一同至韓國釜山教育大學對師資生及教授教初級華語班，且在同一班級為教學搭檔，培養出革命情感，後又同時考取教育學程及華語文學碩士班，直到加入永齡希望小學針對學習低成就、家庭弱勢的孩子進行課後輔導與照顧，才體會台東孩子們對於愛與陪伴的渴望，也只能藉教育翻身，因此更加堅定回到台東執教決心。

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​兩人結束半年實習，又在師長協助通過桃園教甄，因准考證號碼相鄰順利分發同校、桃園青溪國小任教，只是惦記台東孩童，以及在台東美好的過往，台東成為二人人生歷程的一部分、心靈的故鄉，更決心要「返鄉」任教，於是在下班後一同讀書、備考，終於一舉囊括榜首、榜眼。

​二人深信「教育不是萬能卻能創造可能」，期望為台東的孩子們開拓更寬廣的視野，擁有一個可以期待的未來。

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