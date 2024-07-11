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《高雄》上半年查獲159「霸王車」 三民區36部居冠

2024/07/11 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市區監理所上半年查獲一五九部違規霸王車，欠稅金額高達一一四三萬八千多元，以三民區三十六部違規霸王車最多，鳳山區欠稅二九七萬多元最高，監理所除了當場收回車牌外，總計再加罰五十七萬多元。

高雄市區監理所聯合市府交通局、交通大隊掃蕩車牌被註銷又違規行駛道路車輛，上半年查獲一五九部霸王車，交通違規總件數一萬八千多件，欠稅高達一一四三萬八千多元，包括交通罰款八百二十四萬多元、強制險違規金額一二九萬多元、燃料費等一八九萬多元。

鳳山區26部 欠稅297萬餘元最高

其中以三民區三十六部違規霸王車最多，交通違規總件數二千多件，欠稅一八八萬多元，其次鳳山區二十六部違規霸王車，但以交通違規總件數五千多件、欠稅二九七萬多元最多；苓雅區有二十二部違規霸王車，交通違規總件數三千多件，欠稅一六四萬多元，均排名第三。

監理所針對一五九部霸王車，除了當場收回車牌外，各加罰三千六百元，總計開罰五十七萬多元。

監理所表示，民眾逾期檢驗被註銷車牌，或違反道路交通管理處罰條例被逕行註銷車牌，依現行規定需等六個月後，經公路監理機關檢驗合格，且繳清欠稅罰款，才能再請領車牌；使用註銷車牌行駛道路車輛，違反道路交通管理處罰條例規定，可處三千六百元至一萬零八百元罰鍰。

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