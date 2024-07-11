《高雄》彌陀漁港老舊 獲補助近1.5億改善

彌陀漁港使用逾30年，碼頭多處沉陷、破損、鋼筋裸露鏽蝕嚴重，立委邱志偉爭取漁業署補助近1.5億元經費改善。（記者蘇福男攝）

2024/07/11 05:30

〔記者蘇福男／彌陀報導〕彌陀區彌陀漁港使用逾三十年，碼頭多處沉陷、破損、鋼筋裸露鏽蝕嚴重，立委邱志偉爭取漁業署補助近一．五億元經費改善，改建工程預計三年完工。

高市海洋局表示，彌陀漁港使用至今超過三十年，碼頭出現破損及沈陷，水下主梁保護層也出現剝落及鋼筋裸露，強度已不足，須盡速整建。

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海洋局三年前提出彌陀漁港改善計畫，邱志偉邀立法院經濟委員會現地考察，順利爭取到漁業署補助規劃及細部設計經費一○六○萬元，去年底海洋局完成細部設計作業後，漁業署核定工程經費共二．八九億元，邱志偉再爭取補助一半、近一．五億元，讓改善工程依序推動。

海洋局目前正進行招標作業，如一切順利，預計今年下半年即可動工，工程規劃將從碼頭西北側進行第一期工程，並依序逐段改建，預計後年完成整建工程。海洋局計畫將原本棧橋式碼頭結構，更改為板樁碼頭，可增加碼頭耐久性，讓漁船靠港作業更安全，施工期間漁船仍可正常靠泊裝卸漁獲。

邱志偉指出，彌陀漁港是小而美的港口，去年在漁業署針對全台漁港舉行「金鑑漁港」環境評鑑，獲最高三星級漁港的肯定，在港區海岸光廊整建完成後，也已是北高雄重要的觀光景點之一，漁會及漁民對港區環境營造非常用心，碼頭整建也需急起直追，盡快改建完成。

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