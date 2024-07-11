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《高雄》輕軌成圓利轉乘 台鐵3站運量增加

台鐵科工館站今年加入與輕軌轉乘行列，上半年運量較去年同期大幅增加七萬餘人次。（記者王榮祥攝）

台鐵科工館站今年加入與輕軌轉乘行列，上半年運量較去年同期大幅增加七萬餘人次。（記者王榮祥攝）

2024/07/11 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄環狀輕軌今年全線通車，轉乘效應立即顯現！台鐵在高雄市區三處通勤車站運量大進補，其中漲幅最大的是台鐵鼓山站卅七．三％，人數增加最多的是台鐵科工館站，半年增加七萬三千餘人次。

鼓山站較去年上半年增37.3％

環狀輕軌今年元旦全線通車營運，今年以前，輕軌與台鐵可轉乘車站分別為C18鼓山站與台鐵鼓山站、C21美術館與台鐵美術館站，今年起再增C30科工館與台鐵科工館站可轉乘，兩軌道系統共有三處轉乘點。

台鐵高雄站統計上半年與輕軌轉乘的三通勤車站運量，美術館站廿五萬五千餘人次，鼓山站十萬七千餘人次，首次加入轉乘的科工館站高達卅一萬九千餘人次。

新設科工館站增7.3萬人次最多

與去年上半年相較，鼓山站增加卅七．三％最多、科工館站廿九．六％、美術館站十八．九％；若從實際增加人數來看，科工館站增加七萬三千餘人次最多，美術館站多了四萬六百餘人次，鼓山站多了兩萬九千餘人次，

台鐵高雄站長黃登瑞表示，環狀輕軌與台鐵轉乘效益相當顯著，整體運量均有成長，台鐵會持續維持優質品質，歡迎民眾多利用，享受便捷的公共運輸。

有鐵道迷分析，台鐵與輕軌轉乘三通勤車站中，科工館站原本運量就是第一，輕軌全線通車後運量再往上成長，很明顯是轉乘效應；美術館站因緊鄰美術館、輕軌龍貓隧道，本來就是人氣車站。

讓人印象深刻的是鼓山站，去年上半年運量七萬八千多，今年上半年一舉站上十萬關卡，漲幅也最高，除既有轉乘效應擴大，也可能與距離柴山新登山口最近有關聯。

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