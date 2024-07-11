新店第三公墓禁葬 民團籲保留「安坑刑場」

「安坑刑場」位於新店區第三公墓，地方出現開發聲音，文史團體呼籲保留安坑刑場。（新北民政局提供）

2024/07/11 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新店區第三公墓將全面禁葬，地方出現遷葬、重新開發的聲音，恐影響到昔日的不義遺址「安坑刑場」；市議員陳乃瑜批評說，有國民黨立委竟主張拆遷「安坑刑場」，心態彷彿只要消失就代表不公不義的往事都沒發生過一樣，更證明人權教育的重要性，她呼籲市府正視過往歷史、保留人權教育的場地。

陳乃瑜表示，「安坑刑場」是昔日國民黨統治時期，迫害人權的重要歷史現場，但竟有國民黨立委主張拆遷，想讓這段歷史與含冤人民「被迫消失」，彷彿認為只要「安坑刑場」消失就代表迫害人權的往事沒有發生過，心態可議也證明人權教育的重要。

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藍立委主張拆遷 綠批含冤者「被迫消失」

她指出，白色恐怖時期在「安坑刑場」被槍決的政治犯，包括湯守仁、高一生、「泰源監獄五烈士」江炳興、鄭金河、詹天增、陳良、謝東榮與多位台獨運動者，其中陳智雄在臨刑前仍高喊「台灣獨立萬歲」，最被人所知。

陳乃瑜與地方文史團體「暗坑文化工作室」呼籲市府應保留「安坑刑場」，她主張第三公墓可以整治美化、立碑紀念不義遺址，讓在此受難的靈魂安息，後人掃墓也有安全平順的路。

文化局︰若提報文化資產 將依法審查

新北市民政局回應說，新店第三公墓在二○一九年四月公告部分範圍禁葬，預計今年七月十五日公告全區禁葬，未來是否遷葬、開發方式，需視後續地方意見整合與土地使用規劃再討論。

市府文化局表示，重視保存文化資產與在地民眾的聲音，後續若有民眾提報「安坑刑場」作為文化資產，將依文化資產保存法啟動審查。

文化局說，去年串聯安坑輕軌與市定古蹟「安康接待室」辦理不義遺址走讀，預計今年在「安康接待室」、歷史建築「新店二十張景美軍事看守所」再舉辦不義遺址文資推廣活動，讓民眾認識場地的歷史背景，彰顯人權的普世價值。

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