台南人權月 訴說農、工政治犯

台南人權月新營展區開幕，民眾可深入了解人權議題的多元面向。（記者王涵平攝）

2024/07/11 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕訴說白色恐怖的不同樣貌，在地工人與農民政治犯故事，二○二四台南人權月新營及麻豆展區開幕，深入了解人權議題的多元面向。

新營、麻豆展區開幕

台南市政府今年首次舉辦台南人權月展覽與相關活動，「新營曬書店」與「麻豆總爺藝文中心」第二階段展區昨日接力開幕。不論是新營糖廠內部或麻豆、下營地區，被捲入政治案件的農民與工人的生命經歷，打破只有知識分子才會被捲入政治案件和白色恐怖的刻板印象。

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南市文化局長謝仕淵表示，台南以「如果可以回去，那就把____帶回來。」為主題舉辦台南人權月，首次透過地方政府的視角切入，並運用藝術創作等多元手法探討「人權議題」。

國立中山大學社會系助理教授、策展人林傳凱是國內知名的白色恐怖研究者，目前在新營曬書店展區以新營糖廠曾發生的「碗公會」政治事件為題材，他說，「碗公會」是一九四九年間新營糖廠員工在生活貧困年代單純的互助組織。但碗公會發起人新營糖廠鐵道處技術員李明珠，卻被控「意圖以非法之方法顛覆政府」被判處死刑，在一九五三年時執行槍決時才卅歲，「碗公會」是新營地區白色恐怖牽連案件之一。

新營曬書店展區邀請興國高中、新營高中等校師生和藝術家李意婕一同探索與創作；陶藝家陳慶銘展出個人創作〈脆弱的日常〉，作品以「碗公會」事件為發想。展覽最大特色是團隊共創六張人權地圖，並且由策展團隊就現有出土政治檔案彙整製作出台南白色恐怖地圖校園篇及農村篇等兩張主題索引式地圖。

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