台南公園逾110歲菩提樹 全國最大最老

全國最大也是最老的一棵菩提樹，位在台南公園內，已逾110歲。 （記者蔡文居攝）

2024/07/11 05:30

老樹巡禮5大主題15場次活動 專家帶領走訪認識列管樹木

〔記者蔡文居／台南報導〕迎接「臺南四百」，台南市府於七月十日至九月廿八日推出十五場老樹巡禮系列活動，以走訪台南市列管老樹為主題，透過多種形式的互動與藝術創作，讓民眾感受老樹的歷史與文化價值。其中，全國最大也是最古老的一棵菩提樹，就位在台南公園內，已逾一一○歲，堪稱台灣菩提樹的「樹母」。

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菩提「樹母」 約8層樓高

南市農業局昨天在台南公園菩提老樹下舉辦「臺南四百城市植感好森活」老樹巡禮系列活動記者會，包括市長黃偉哲、農業部次長杜文珍等人出席，邀請民眾認識老樹、重視老樹，進而保護老樹。

農業局長李建裕表示，目前南市共有三四二株列管老樹，老樹巡禮規劃「走～來去找老朋友」、「老樹下散步」、「與樹共鳴」、「跟著樹梢搖曳搖」、「樹下納涼～藝植玩」五大主題、共計十五場活動，由植物相關領域專家帶領樹下深度旅遊、手作絹網創作、植物槌染、精油鑑賞、肢體律動療癒身心，另舉辦音樂饗宴活動，期讓民眾透過各種體驗探索老樹、認識老樹。活動及報名方式詳見「臺南四百」官網。

黃偉哲說，老樹承載著民眾的成長記憶與生活文化，邀請民眾保護綠色資源，藉著活動巡禮，感受老樹的故事，若民眾發現老樹，也可向市府農業局提報。

昨天是老樹巡禮系列活動第一場，由社大講師李武昌分享台南公園百年菩提樹和雨豆樹，以及台南公園羊蹄甲林的故事，吸引不少大小朋友參加，一起認識台南公園的老樹。

被列為珍貴老樹的菩提樹，樹齡已逾一一○年，樹高約八層樓高（廿五．六公尺）、胸圍八公尺多，需要六個人才能合抱，樹冠面積三百平方公尺，伴隨著台南公園走過百年風華，農業局指出，台南公園菩提樹是目前已知全國最大、最老的菩提樹，應該說也就是台灣菩提樹的「樹母」。過去菩提老樹因棲地遭踩踏、打掃，地面變硬，老樹一度樹葉稀疏，經搶救後，如今已恢復生機，整棵樹綠意盎然。

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