藍委提核電廠延役 又宣布擇期再審／延役總體檢時間 核安會估3~5年 經濟部認為需5~10年

核安會主委陳東陽說明，核電廠無論除役或延役，乾式貯存設施必須興建啟用，才能接續相關作業。 （記者劉信德攝）

2024/07/11 05:30

〔記者陳嘉怡、廖家寧／台北報導〕為讓核電機組延役免受運轉執照到期限制，國民黨立委提出「核子反應器設施管制法第六條修正草案」，昨日在立法院教育及文化委員會審查，提案立委強調是在替民進黨的能源政策解套，民進黨立委則籲尊重核安審查專業，最後國民黨召委柯志恩宣布，另期審查。

3座核電廠都已超過申請時間

核電機組運轉執照到期後若要繼續運轉，依法必須在執照屆滿前五年到十五年提出換照申請，然而國內三座核電廠都已超過規定時間。國民黨立委王鴻薇、邱鎮軍、蘇清泉、羅智強、翁曉玲提出的「核子反應器設施管制法第六條修正草案」版本，試圖拿掉核電機組運轉執照申請換發規定等條文限制。

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國民黨立委翁曉玲認為，若不修法，賴政府將完全喪失核能乾淨能源選項。不過，國民黨立委柯志恩也指，即使修法通過，如果台電不主動申請並送出延役計畫，法條依然躺在那邊不動。

綠委：核安3要件不可偏廢

民進黨立委林宜瑾認為，核能安全、核廢處理、社會共識，三大要件不可偏廢，反對立法干涉專業的核安審查。

核安會及經濟部也屢次被立委問及核電廠需要花多少時間才能延役、繼續運轉？

經濟部長郭智輝曾在上任時表示，如果台電申請核電廠延役，「總體檢」安全審查至少需二至三年比較「保險」。不過核安會主委陳東陽昨在立法院答詢則說，需要三至五年，還要視個別機組情況而定；經濟部次長連錦漳則表示，整體廠區的安全檢查、機組更新評估至少要五年，最長搞不好可能要拖到十年以上，對短期內電力需求補充緩不濟急。

乾式貯存設施須興建啟用

目前全台核電廠僅剩核三運轉中，在野黨認為核三延役的可能性較大。不過，核安會報告指出，核三廠用過燃料池貯存空間有限，僅可供運轉約四年多；全台三座核電廠無論除役或延役，乾式貯存設施必須興建啟用，才能接續相關作業。

連錦漳表示，核電廠若要延役須通過安全檢查，保守估計可能還要拖到五至十年，但在此期間，為確保供電穩定，經濟部會透過其他能源上線，把扣除掉的核電補上。

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