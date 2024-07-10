（桃園）中壢新建元生社福館 平台可賞紫藤

中壢「元生社福館」，保留既有大樹、紫藤花架及公園散步路線 。（記者李容萍攝）

2024/07/10 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕中壢區元生公園鄰近台鐵內壢火車站，市府因應當地人口快速發展，建置結合老人文康中心、日照中心、中原里及興華里市民活動中心的「元生社福館」，成為區域社福據點，原訂去年十二月完工，因增加室內外地坪、牆面、天花板等，延宕到四月廿五日完工，目前正進行驗收，預計八月底取得使照，十月移由市府社會局接管使用。

中壢區長李日強表示，元生社福館為二層樓建築物，一樓為老人文康中心及日照中心，二樓是中原里及興華里市民活動中心；他指出，元生公園最受矚目的就是每年春天有大片紫藤花海，工程為避免因元生社福館的建置造成綠地減少，保留既有大樹、紫藤花架及公園散步路線，也將開放建築物二樓屋頂平台，將公園開放場域及散步動線立體化，不因社福館而減少公園活動面積。

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元生社福館前年十二月開工，原定去年十二月底完工，因後續擴充增加室內外地坪、牆面、天花板等裝修工程、戶外景觀工程、電梯工程、空調工程及監視、緊急求救設備等，工期增為三百八十個日曆天，期間又因天候因素影響施工再展延約三個月，於四月廿五日竣工，近日正辦理驗收作業，預定八月底取得使用執照，十月正式送水送電，並移交市府社會局接管即可開放使用。

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