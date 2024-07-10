為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

（桃園）中壢新建元生社福館 平台可賞紫藤

中壢「元生社福館」，保留既有大樹、紫藤花架及公園散步路線 。（記者李容萍攝）

中壢「元生社福館」，保留既有大樹、紫藤花架及公園散步路線 。（記者李容萍攝）

2024/07/10 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕中壢區元生公園鄰近台鐵內壢火車站，市府因應當地人口快速發展，建置結合老人文康中心、日照中心、中原里及興華里市民活動中心的「元生社福館」，成為區域社福據點，原訂去年十二月完工，因增加室內外地坪、牆面、天花板等，延宕到四月廿五日完工，目前正進行驗收，預計八月底取得使照，十月移由市府社會局接管使用。

中壢區長李日強表示，元生社福館為二層樓建築物，一樓為老人文康中心及日照中心，二樓是中原里及興華里市民活動中心；他指出，元生公園最受矚目的就是每年春天有大片紫藤花海，工程為避免因元生社福館的建置造成綠地減少，保留既有大樹、紫藤花架及公園散步路線，也將開放建築物二樓屋頂平台，將公園開放場域及散步動線立體化，不因社福館而減少公園活動面積。

元生社福館前年十二月開工，原定去年十二月底完工，因後續擴充增加室內外地坪、牆面、天花板等裝修工程、戶外景觀工程、電梯工程、空調工程及監視、緊急求救設備等，工期增為三百八十個日曆天，期間又因天候因素影響施工再展延約三個月，於四月廿五日竣工，近日正辦理驗收作業，預定八月底取得使用執照，十月正式送水送電，並移交市府社會局接管即可開放使用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播