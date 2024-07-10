（桃園）仲夏聽歌嘗海鮮 雙港嘉年華7/20開鑼

桃園市「雙港嘉年華」廿日登場，歡迎民眾來竹圍、永安漁港，吹海風、吃美食。（記者謝武雄攝）

2024/07/10 05:30

永安、竹圍漁港 8月底前週末假日活動多 直銷中心消費享優惠

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合暑假到來，桃園市政府推出「雙港嘉年華」，從廿日起至八月卅一日，將於永安漁港、竹圍漁港舉辦五場音樂演唱活動，竹圍漁港還有食魚教育展、傳統捕魚體驗、親子DIY及免費海鮮品嘗，馬祖同鄉會也在永安漁港推出馬祖文化特產展售，讓民眾暑假到漁港吹吹海風、吃美食。

請繼續往下閱讀...

音樂會5場 還有傳統捕魚體驗

市府農業局於昨舉行「竹圍漁港及永安漁港雙港嘉年華記者會」，市長張善政當場當起大廚，示範如何以簡單的鮮蝦、透抽製作泰式海鮮料理。他表示，市府與桃園區、中壢區漁會等單位共同辦理雙港嘉年華活動，自廿日至八月卅一日，每個週末於漁港舉辦美食、演唱會及相關文化活動，邀請國人前來竹圍、永安漁港享受海風、欣賞夕陽，並享用海鮮，體驗人生樂事。

農業局長陳冠義表示，雙港嘉年華首先登場是永安漁港星繽樂嘉年華，廿日的閃耀星光音樂會，安排godboy23軒宇、安懂、周定緯、盧學叡、潘裕文等多位藝人演出；八月十日原民海洋之夜，邀請林鴻鳴、邱軍、巴大雄、Macepa X lalan樂團、梁文音等藝人演出；八月卅一日「金曲嗨FUN派對」，藝人卡司有南方二重唱、黑旋風、吉巴奈、源少年（原子少年）、安心亞。

看海洋劇場 親子DIY 買特產

竹圍漁港將於八月廿四、廿五日舉辦竹圍魚鱻節，廿四日於竹圍天幕廣場舉辦漁村傳統漁法體驗互動、藝人表演及海鮮摸彩節目，廿五日有親子DIY及海洋劇場；此外，八月起每個週末上午十一點至下午二點，在竹圍直銷中心消費滿一千五百元，可至直銷中心管理室兌換限量紀念品，滿三千元加碼贈送二百元抵用券。

張善政說，竹圍漁港至永安漁港間的海岸線近五十公里，沿岸美食、美景無數，永安漁港還是全台唯一的客家漁港，市府推動「桃園珍珠海岸計畫」，以竹圍漁港、永安漁港為核心，串聯草漯沙丘、白沙岬燈塔、許厝港濕地等沿岸景點，打造珍珠海岸為北部重要的觀光亮點，讓遊客體驗桃園獨特的漁港風情。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法