電廠機組跳脫 金門大停電

金門昨天全島大停電，小三通改以人工查驗，比預定行程延後5分鐘發船。（讀者提供）

2024/07/10 05:30

高雄兩萬餘戶停電 包商更換設備接線錯誤 台電要究責

〔記者林菁樺、吳正庭、劉宛琳／綜合報導〕金門縣昨天發生入夏以來大停電，全縣超過九十七％、四萬餘戶無電可用，交通號誌也全部停擺、市區交通打結，經台電公司金門區營業處搶修後，兩小時內陸續恢復供電。高雄市小港、鳳山區中午也發生兩萬二四八戶停電，九分鐘復電。

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台電表示，大金門的塔山開關場設備故障，引發系統為「自我保護」跳脫，台電總處已派員與廠商前往、了解細部故障原因，研擬改善措施；高雄小港、鳳山區中午兩萬餘戶停電九分鐘，是因包商更換設備接線錯誤，台電將究責。

台電說明，金門停電發生於昨日上午十一點五十一分，因塔山電廠開關場內的「輸電線計量用比壓器」故障，故障電流因而衝擊電力系統，系統自動啟動保護機制，因而牽連塔山電廠十部、夏興電廠六部機組，約十．六萬瓩同時跳脫，讓大金門「陷入全黑」，共計有四萬七○三戶受影響。

金門縣消防局昨接獲六件、七人的電梯受困報案，救援後均順利脫困。受停電影響，金門小三通證照查驗通關改採人工檢查，行李檯改人工抽查，有一個預計十二點半前往廈門的船班、二七二名旅客，因此延後五分鐘。金門立委陳玉珍要求，台電應儘速查明原因，在一週內給金門人一個交代。

台電表示，「輸電線計量用比壓器」故障就導致全部機組跳脫，可能與開關設備距離有關，但仍須現場查看，過去未發生過，線路設計恐需調整等，會盡快釐清原因，並全盤檢討研擬改善措施；台電深感歉意，將力求提升金門供電穩定性。

台電︰與缺電無關

因塔山、夏興機組並無毀損，台電動員所有人力進行查修復電，半小時內機組陸續併聯，兩小時內全數復電。台電補充，事故當下大金門地區負載約六．三萬瓩，備轉容量率五十四．二％、備轉容量約三．四萬瓩，因系統瞬間啟動保護機制使機組跳脫，「與缺電無關」。

另，高雄市小港、鳳山區的兩萬二四八戶停電，台電說明，此事件是例行性更換設備，但承攬商更換設備時「接線不當」，造成變壓器保護電驛跳脫，當下立即透過轉供，停電約九分鐘就轉供復電。

台電表示，因是承攬商更換設備時「操作失誤」，會依合約究責，也即刻召集相關單位檢討，要求強化人員風險管控能力。

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