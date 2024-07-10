八方雲集、旭集、饗饗 都宣布漲價

八方雲集今起部份商品售價調漲。（記者楊雅民攝）

2024/07/10 05:30

水餃鍋貼每顆7元起跳、吃到飽下午餐漲破千元

〔記者楊雅民、邱芷柔／台北報導〕鍋貼霸主八方雲集宣佈，今天起部份商品售價調漲，平均漲幅六％至七％，其中水餃、鍋貼每顆調漲○．四至○．五元，每顆從七元起跳。

請繼續往下閱讀...

八方雲集表示，這次主要漲價項目是鍋貼和水餃，招牌鍋貼（水餃）每顆從六．五元調漲至七元、 韭菜鍋貼（水餃） 每顆從六．六元調漲到七元；酸辣湯、玉米濃湯價格維持每碗三十五元不變，牛肉麵系列及飲品類商品價格亦維持原價。

八方雲集表示，主要是因為面臨原物料價格波動、電價調漲以及缺工等大環境營運挑戰，為堅持餐點品質，部份商品售價將於十日起調整。

除了平價的鍋貼水餃漲價，市面上不少知名的連鎖自助餐品牌也陸續宣布調漲。饗賓集團旗下「旭集」及「饗饗」兩個自助餐品牌日前宣布，八月十二日起，平日（週一至週五）「下午餐」餐價調漲一百元，從九九○元將調漲漲到一○九○元，其他時段維持不變。

瓦城五月下旬已調整旗下七品牌餐點價格，包括瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心、YABI Kitchen及樂子the Diner等七品牌，價格平均漲幅約為四．五％。

蔬果農藥超量 多家知名餐廳中標

民眾外食成本變高了，但食藥署昨公布最新市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，總計抽驗八八一件蔬果農產品，其中一一八件不符規定，不合格率達十三．四％，包括知名川菜餐廳「KIKI餐廳」、瓦城（非常泰）天母店、築間火鍋基隆南榮店等也都中標。

食藥署副署長林金富指出，目前已有廿四件依食安法裁處，每件處三萬至十二萬元不等，共計一○五萬元，其餘移請農政單位及地方衛生局處辦，並依法進行源頭管理。

已開罰名單中不乏知名店家，大地美饌有限公司（KIKI餐廳）的韭菜花，有不得檢出的農藥賜派芬及環克座超標問題，由彰化縣衛生局依食安法裁罰三萬元。另處辦中的案件也有知名店家，像是瓦城泰統股份有限公司天母SOGO店（非常泰）在青蔥中發現不得檢出的芬普尼；易鼎活蝦餐廳桃園店的大辣椒檢出可尼丁、益達胺等超過限量；築間幸福鍋物基隆南榮店的金桔檢出賜派芬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法