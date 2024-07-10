《台中》中投免試錄取率99.6％ 84人志願少落榜

免試入學放榜，台中一中稱霸中投區，最低需97點，82%錄取新生成績逾100點。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/10 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中投區免試入學九日放榜，今年總招生名額二萬六五五六人，有二萬○二七○人報名，錄取二萬○一八六人，錄取率達九十九．六％，雖然招生名額大於報名人數，但有八十四人因選填志願數不足而落榜。台中市教育局提醒，考生須在十一日完成報到，逾期視同放棄。

中一中683人、女中378人成績逾百點

此外，中投區免試入學滿分為一一一點，台中一中今年免試入學最低錄取分九十七點，跟去年持平，但今年錄取的新生中高達八十二．六％成績達百點以上，競爭超激烈；中女中最低錄取分九十二點，比去年略降三點，但九十二點僅佔少數，仍有七成新生需九十七點以上才能錄取。

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落榜者主因選填志願數均低於10個

教育局指出，中投區免試學生最多可選填五十個志願，今年考生平均選填十七個志願，有九十九．六九％的錄取考生是以第一志願群就獲錄取；雖然今年招生名額大於報名數，仍有八十四人落榜，主因平均選填志願數均低於十個志願，提醒考生選填志願最好還是「填好填滿」。

一中指出，免試入學錄取八二七人，今年國文寫作難，但一中今年錄取多達十七名一一一點「滿分王」，一中最低錄取分雖是九十七點，僅五十人是九十七點，更有多達六八三人成績達一百點以上，佔新生數八十二．六％，考生要進一中，競爭十分激烈。女中指出，今年錄取六三七人，最低錄取分九十二點，但九十二點僅卅一人，錄取考生仍有七成九十七點以上，且一百點以上也有三七八人，今年錄取五個一一一點「滿分王」，錄取新生仍多是高分族群。

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