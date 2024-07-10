南台南站副都心地上權招商 適做購物商場

2024/07/10 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕為活化運用，台南市東區南台南站副都心第一期區段徵收土地推出一筆車站專用區土地設定地上權招商，可提供交通轉運，也適合作為購物商場、百貨零售、辦公室、旅館、餐飲、休閒娛樂等，將於九月廿四日進行第一階段開標作業。

活化區內素地 約6590平方公尺

地政局表示，公開地上權招商的土地位於生產路北側，為區段徵收後可建築土地，土地使用分區屬車站專用區，面積約為六五九○．一三平方公尺，建蔽率六十％、容積率為四○○％，是鐵路地下化新設南台南車站周遭區域少數得以入主，且可立即開發的素地。

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地政局長陳淑美指出，本案位於南台南站副都心第一期區段徵收開發區，區內有以生態聞名的巴克禮公園第二期，周邊包含文化中心、台南市立醫院、崇德市場商圈等，還有台糖新都心循環宅、新都安居社會住宅、台南捷運紅線與藍線等重大建設。

招商基地可銜接南台南車站

陳淑美說，招商基地可銜接南台南車站，及先進運輸系統車站通廊，可望引入通勤人潮，另要求廠商無償提供市府托嬰中心空間，增加公益性，托育家長衍生的商業需求亦可和本基地商業機能互相呼應，未來前景可期。

地政局指出，地上權招商案期許南台南成為市有土地活化和都市繁榮發展的核心樞紐；招標得以單一公司，或由二至五家公司共同組成企業聯盟參與投標作業，有意願投標者可於即日起至九月廿三日領取投標單。

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