為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

當「黑手」育兒 朱明義獲選新北模範爸

新北市長侯友宜（前排中）拜訪模範父親朱明義（前排左三），並與朱明義全家合影。（記者陳奕劭攝）

新北市長侯友宜（前排中）拜訪模範父親朱明義（前排左三），並與朱明義全家合影。（記者陳奕劭攝）

2024/07/10 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕七十歲的新北市民朱明義，初中畢業後到汽車修理廠從「黑手」做起，創業後闖出名堂，雖然工作忙碌，他仍用心教養子女，等孩子成家後，他利用假日閒暇在大豹溪擔任救生員，並與同好組成「新北大樂隊」，透過音樂表演自娛娛人，獲選新北市今年的模範父親；市長侯友宜昨天到朱明義家中祝賀，對他在海外視訊的孫女說，「阿公一百分」！

子女成家 大豹溪任救生員

侯友宜昨天到新店區的朱明義家中拜訪，朱家三代同堂、滿屋和樂，朱明義吹奏薩克斯風，侯友宜在旁打鼓同樂，兩人閒話家常。

朱明義回憶說，自幼父親離世，初中畢業後到修車廠擔任「黑手」分擔家計，他發現其他師傅看不懂進口車的技術手冊，因此努力自學外語，創業後與外國工程師溝通，以先進技術在業界闖出一片天。

朱明義育有三女一子，雖然工作忙碌，他下班後仍親自檢查孩子的課業，支持子女到海外求學，他的女兒後來嫁給了英國籍的女婿，他也當上英國孫女的阿公。

孩子成家立業後，朱明義規律運動並練習音樂，他加入紅十字會擔任救生員、游泳教練，例假日到大豹溪守護泳客的安全；他也與同好組成「新北大樂隊」，每週末固定在永和區福和橋下演出，他笑說，不但沒薪水，費用還要自己出。

獲得模範父親表揚，朱明義感謝老婆一路相挺，孝順婆婆、教養子女，讓他無後顧之憂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播