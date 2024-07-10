當「黑手」育兒 朱明義獲選新北模範爸

新北市長侯友宜（前排中）拜訪模範父親朱明義（前排左三），並與朱明義全家合影。（記者陳奕劭攝）

2024/07/10 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕七十歲的新北市民朱明義，初中畢業後到汽車修理廠從「黑手」做起，創業後闖出名堂，雖然工作忙碌，他仍用心教養子女，等孩子成家後，他利用假日閒暇在大豹溪擔任救生員，並與同好組成「新北大樂隊」，透過音樂表演自娛娛人，獲選新北市今年的模範父親；市長侯友宜昨天到朱明義家中祝賀，對他在海外視訊的孫女說，「阿公一百分」！

子女成家 大豹溪任救生員

侯友宜昨天到新店區的朱明義家中拜訪，朱家三代同堂、滿屋和樂，朱明義吹奏薩克斯風，侯友宜在旁打鼓同樂，兩人閒話家常。

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朱明義回憶說，自幼父親離世，初中畢業後到修車廠擔任「黑手」分擔家計，他發現其他師傅看不懂進口車的技術手冊，因此努力自學外語，創業後與外國工程師溝通，以先進技術在業界闖出一片天。

朱明義育有三女一子，雖然工作忙碌，他下班後仍親自檢查孩子的課業，支持子女到海外求學，他的女兒後來嫁給了英國籍的女婿，他也當上英國孫女的阿公。

孩子成家立業後，朱明義規律運動並練習音樂，他加入紅十字會擔任救生員、游泳教練，例假日到大豹溪守護泳客的安全；他也與同好組成「新北大樂隊」，每週末固定在永和區福和橋下演出，他笑說，不但沒薪水，費用還要自己出。

獲得模範父親表揚，朱明義感謝老婆一路相挺，孝順婆婆、教養子女，讓他無後顧之憂。

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