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同禮步道坍方 小怪手助攻重建

花蓮縣政府、太管處及空勤總隊合作，昨天協助同禮部落吊掛怪手上山，希望可把對外唯一步道修復。 （記者王錦義攝）

花蓮縣政府、太管處及空勤總隊合作，昨天協助同禮部落吊掛怪手上山，希望可把對外唯一步道修復。 （記者王錦義攝）

2024/07/09 05:30

同禮部落集資購買 解決物資運送難題

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○四○三地震重創太魯閣國家公園，園內大同大禮部落聯外道路多處坍方，雖目前已可由得卡倫步道階梯通行，但後段林道受到巨石阻隔物資運送困難，空勤直升機昨吊掛一台小怪手上山，希望加速部落重建進度。

得卡倫步道坍方清除可通行

太魯閣同禮部落步道受損嚴重，過去三個月靠著族人及熱心山友，徒手逐步修繕步道，同禮部落自然生態自治協進會理事長李慧蓮說，地震後唯一聯外道路得卡倫步道間有六處坍方目前都已清除通行，連接大同部落的砂卡礑林道，也有八處坍方，其中有三處面積很大，人力無法清除，需要怪手從部落往下處理。

秀林鄉大同、大禮部落位於砂卡礑溪谷與清水大山之間，生態資源豐富，部落無公路可通達，以步道對外聯絡。

秀林鄉長王玫瑰說，同禮部落約有卅戶居民，當地在海拔八百、九百公尺山上，受地震影響山區生活狀況慘，但族人不放棄希望，集資先購買一部中古小怪手，但受限步道無法送上山，這次先由空勤直升機運送一台小怪手上去，希望可協助解決物資運送問題。

太魯閣國家公園管理處代理處長林忠杉說，目前太魯閣修復工作正在進行中，感謝空勤協助吊掛，受限安全吊掛重量，分三趟把機具載送上山，太管處已安排人員在山上協助組裝，地面也有人員支援協助，未來將與同禮部落自然生態自治協進會合作更愉快，讓相關搶救更順利。

李慧蓮說，中古小怪手約一百多萬元，經由募款和族人出資湊足，感謝來自山友、亞泥公司的熱心支持，以及縣府和鄉公所協調出動直升機幫忙，非常高興終於把小怪手運送上山，有了機具以後，部落族人可自行修路，未來同禮林道若發生坍方破損，就可以及時處理。

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