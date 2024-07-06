為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

農水署嘉南管理處長 王志誠16日上任

農水署嘉南管理處長王志誠將在十六日上任。（記者楊金城攝）

農水署嘉南管理處長王志誠將在十六日上任。（記者楊金城攝）

2024/07/06 05:30

〔記者楊金城／官田報導〕農業部農田水利署嘉南管理處處長陳英仕將屆齡退休，農業部發布新任處長派令，由嘉南管理處主任工程師王志誠升任處長，將在七月十六日交接上任。

因氣候變遷，水資源珍貴，王志誠說，會配合農業部、經濟部用水調度，更要做好農業用水灌溉管理、爭取經費更新改善水路，以造福農友。

王志誠在農水署嘉南管理處改制前就任職嘉南農田水利會，至今有四十二年，從最基層約雇人員做起，後考上技工、助理管理員，歷任水利工作站站長、股長、公關主任、管理分處主任，對農田灌溉、水利工程業務熟稔，歷練豐富，又擅長溝通協調，如今更上一層樓。

嘉南管理處轄管烏山頭水庫、白河水庫、虎頭埤水庫、德元埤水庫和廿多個埤塘，也有三座水力發電廠，掌管嘉義、台南六大灌區農業供灌，另供民生用水、工業用水，新處長人選受到矚目。

王志誠說，斥資三．七七億元的嘉南大圳北幹線嘉義朴子溪渡槽橋新建、七千多萬元的白河林初埤活化、二．六億元的嘉義溪口三疊溪攔河堰新建工程，是目前管理處施工中三大農田水利工程，將如期如質完工，為確保水資源，會努力改善嘉南大圳南、北幹線等灌、排水路，提升輸水效率，減少疏漏水的損失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播