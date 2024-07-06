農水署嘉南管理處長 王志誠16日上任

農水署嘉南管理處長王志誠將在十六日上任。（記者楊金城攝）

2024/07/06 05:30

〔記者楊金城／官田報導〕農業部農田水利署嘉南管理處處長陳英仕將屆齡退休，農業部發布新任處長派令，由嘉南管理處主任工程師王志誠升任處長，將在七月十六日交接上任。

因氣候變遷，水資源珍貴，王志誠說，會配合農業部、經濟部用水調度，更要做好農業用水灌溉管理、爭取經費更新改善水路，以造福農友。

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王志誠在農水署嘉南管理處改制前就任職嘉南農田水利會，至今有四十二年，從最基層約雇人員做起，後考上技工、助理管理員，歷任水利工作站站長、股長、公關主任、管理分處主任，對農田灌溉、水利工程業務熟稔，歷練豐富，又擅長溝通協調，如今更上一層樓。

嘉南管理處轄管烏山頭水庫、白河水庫、虎頭埤水庫、德元埤水庫和廿多個埤塘，也有三座水力發電廠，掌管嘉義、台南六大灌區農業供灌，另供民生用水、工業用水，新處長人選受到矚目。

王志誠說，斥資三．七七億元的嘉南大圳北幹線嘉義朴子溪渡槽橋新建、七千多萬元的白河林初埤活化、二．六億元的嘉義溪口三疊溪攔河堰新建工程，是目前管理處施工中三大農田水利工程，將如期如質完工，為確保水資源，會努力改善嘉南大圳南、北幹線等灌、排水路，提升輸水效率，減少疏漏水的損失。

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