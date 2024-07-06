中山大學陳鎮東 榮膺中研院院士

中央研究院宣布第卅四屆院士當選名單，國立中山大學海洋科學系約聘研究講座陳鎮東名列其中，校方表示與有榮焉。（中山大學提供）

2024/07/06 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕中央研究院前天宣布第卅四屆院士當選名單中，國立中山大學海洋科學系約聘研究講座陳鎮東也名列其中，他的專長在碳化學與全球變遷，足跡遍及三大洋，是中山大學創校四十四年來，首位在校時即榮膺中研院院士殊榮的教授。

專長碳化學與全球變遷

中山大學表示，陳鎮東曾參與大型國際邊緣海研究計畫中，首度糾正過去誤以為長江是東海漁場營養鹽的主要來源，實則黑潮深水湧升到東海大陸棚；他研究範圍遍及三大洋及南、北極，是全球碳循環及生態研究先趨之一，曾獲象徵生態學領域最高殊榮的日本琵琶湖生態獎與日幣五百萬元獎金。

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此外，陳鎮東去年更榮膺亞、澳洲區海洋學者評比第一名，在最新的全球一萬五五四二位海洋科學領域學者排名數據中，他的終身科學影響力排行榜，去年由全球第八成功晉升至全球第七名。

陳鎮東表示，在一九七○年代尚未出現全球變遷概念時，他即另起爐灶，考慮再三後選擇發展新領域海洋碳化學，一九八四年受延攬回台，開始關注全球變遷，意外成為全球變遷議題先驅，也為台灣在全球變遷領域占了一席之地。

在校獲殊榮 創校44年首位

中研院院士為終身名譽職，陳鎮東也是中山大學創校四十四年來，首位在校時即榮膺中研院院士殊榮的教授。

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