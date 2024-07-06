在野要求保障健保點值 行政部門憂財源

立法院長韓國瑜昨主持朝野協商。（記者方賓照攝）

2024/07/06 05:30

主計總處建議 提案需彌補資金來源 否則違反財政紀律法

〔記者劉宛琳／台北報導〕在野黨立委提案健保點值一點至少一元、每點平均點值不得低於○．九五元，立院昨朝野協商無共識，待下次協商。在野立委指出醫院困境，認為應修法「固定」健保點值，但行政部門表達有財務困難，應從不需修法的部分先改善。主計總處建議，提案需彌補資金來源，否則會違反「財政紀律法」。

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朝野協商無共識 待下次處理

行政院去年十一月通過衛福部「一一三年健保總額成長率及點值調節」方案，健保點值以一點一元計算，點值未到每點○．九元者再補至○．九元。賴清德總統競選時也提出平均健保點值一．一元的目標。

立法院長韓國瑜昨主持朝野協商，國民黨立委陳菁徽表示，台灣現面臨非常嚴峻的護理荒與輸液荒，醫護人員權益與人民健康還要再等多久？國民黨團書記長洪孟楷、國民黨立委蘇清泉則籲行政部門兌現賴清德競選總統時的支票。

民眾黨立委陳昭姿則提出醫療分級崩壞、小病保得好、大病有缺口問題，強調「執政黨對不起醫界已經蠻久的時間」。

衛福部長邱泰源表示，健保改革短程是以比較不需要修法的部分先做，政府負擔的健保費應以健保規範為限，可得約一四○億元；部分總額項目改為公務預算支出，可挪出二○○多億元；癌藥研議用公務預算；個人補充保費的扣費上限，希望富人多承擔，可從一千萬元調到五千萬元。邱強調，這些措施可讓健保點值達○．九元，還有一些開源節流的措施，不需要立法，就可以讓醫事人員的薪水得到比較好的對待。

邱強調，立法保障點值不是唯一的辦法，財務上較無法控管。請給衛福部一年的時間去把它做好，配套措施弄得更周全再來立法。

健保署長石崇良提出三點意見，第一，從法制面的總額制度看，如果新增點值保障，將會使總額制度就不再是總額，後面預算的需求無法預估；第二，從財務面看，保障點值達○．九五元，年預算增約七百億元左右，保障到一元則達千億元，總額執行會面臨財務上非常嚴峻的挑戰；第三，執行面上，採固定點值保障一點一元，齊頭式平等會造成失衡。

主計總處提醒，當修正法律會造成政府歲出、增加財政負擔時，須在法律裡面彌補它的資金來源，但本次所提出的提案並沒有這樣的處理，會有違反「財政紀律法」的問題。

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