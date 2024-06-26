嘉市府追加預算3.7億 3讀過關

2024/06/26 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府辦理今年總預算第三次追加減預算案，追加歲出預算三億七六二六萬餘元，市議會臨時會昨三讀照原編通過。其中「前瞻基礎建設—維新支線嘉義大學段水環境改善工程(第一期)」，去年獲中央核定一．○二五億元經費，五次招標流標，此次追加二四三萬餘元，預計六月底重新招標，最快九月開工。

維新支線水環境工程 將重新招標

市府工務處長蘇文崎說，市府自籌八千萬元，去年再獲前瞻基礎建設計畫補助，核定「維新支線嘉義大學段水環境改善計畫」經費一億二五三萬餘元（地方配合一八四五萬七千元），分兩年編列，透過設置礫間淨化場、污水截流及現地處理方式，改善北排水維新支線沿岸水環境品質。

請繼續往下閱讀...

市府主計處表示，歲入追加三億七六二六萬六千元、歲出追加三億七六二六萬六千元，追加減後今年總預算歲入一八七億二二九一萬八千元，歲出二○○億四二六五萬九千元，歲入歲出短絀以賒借收入彌平。

為減少流浪犬貓遊蕩，市府去年編列犬貓絕育、獎補捐助動物團體宣導絕育活動等共四十一萬元，市議員王浩昨表示，嘉義市總預算逐年增加，犬貓絕育經費也應增加，建議編列為常態性年度預算，提高絕育成效；市府建設處長田長沛回應，本次追加三十萬元舉辦流浪犬貓絕育活動，明年度預算也會增編相關預算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法