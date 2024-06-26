高雄後勁溪川廢調查 塑膠、免洗餐具占大宗

高雄市水利局加強巡視及打撈垃圾，維護後勁溪水域環境。（記者陳文嬋攝）

2024/06/26 05:30

〔記者陳嘉怡、陳文嬋／綜合報導〕荒野保護協會昨日發布高雄後勁溪川廢調查結果，發現八成垃圾集中於三．五％河岸段上，尤以獅龍溪與曹公新圳、典寶溪福安橋下及出海口一帶較明顯。主要垃圾為塑膠瓶罐容器、飲料杯及免洗餐具、塑膠袋。

高雄市水利局表示，藉由這次調查幫兩條排水進行健康檢查，提供廢棄物重點分佈範圍，有助水利局更有效率進行河川清理，未來將持續對於各排水設施進行清理工作。

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103.5公里健檢 8成垃圾集中於3.5％河岸段

水利局說，經調查後勁溪主要垃圾來源係上游獅龍溪及曹公新圳二條具灌概功能河川，水利局於德惠橋及益群橋加設攔污索，並加強巡視及打撈，以維環境清潔；針對廢棄物熱點分布區域，水利局平時巡查河川會主動增加巡檢頻率，若發現有廢棄物累積，會派工即時進行清理。

水利局將增加巡檢頻率 環局輔導成立巡守隊

環保局指出，已於後勁溪輔導成立六支水環境巡守隊，協助守望相助巡守後勁溪水環境，動手垃圾撿拾及污染通報等。

荒野保護協會表示，高雄後勁溪川廢調查從去年底至今年初，耗時約五個月，透過將近廿位志工實地踏訪，並搭配無人機飛行輔助補足視野盲區，完成河岸段（包含後勁溪、獅龍溪、典寶溪）及出海口共計一○三．五公里的調查範圍。

此調查結果顯示，河岸段加海岸段共發現約十七．八萬公升的垃圾量，其中河岸段的垃圾量約四萬公升，僅占廿二％，若以每袋十四公升的垃圾袋換算，河岸段平均每公里約六十袋垃圾，污染程度為「稍髒」；河岸段垃圾雖相對少量，分布卻相當集中，有八成垃圾集中於三．五％河岸段上。

垃圾類型則主要以生活常見一次性廢棄物為主，前三名為塑膠瓶罐容器占廿六．四％，飲料杯、吸管、免洗餐具占廿一．七％，塑膠袋（含食品包裝袋）佔廿．一％。

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