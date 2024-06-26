補助敬老愛心計程車年需6.9億 宜縣府︰無力負擔

宜蘭縣府估計，補助長者及身障者搭乘計程車，一年約需六．九億元，目前受限財政無力負擔。（資料照）

2024/06/26 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕花蓮、台東兩縣針對銀髮族及身障者均祭出搭乘計程車敬老愛心補助，宜蘭縣政府社會處表示，花東兩縣有花東基金依比例支應，但宜蘭沒有，以最低每月補助四百八十元的雙北計算，粗估一年就需要近六．九億元，經費龐大無力負擔，不過宜縣有搭乘市區公車免費且無限次數，鼓勵多加利用。

花東有補助 縣府︰他們有花東基金

全國目前有九個縣市，持敬老愛心卡搭乘計程車有不同補助。宜蘭縣長者及身障者分別占全縣人口比例十九．五八％、七％，民眾希望縣府也能比照補助；縣議員謝家倫曾在議會提案，表示應該擴大福利政策。

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議員籲先依比例補助 逐步到位

謝家倫說，敬老愛心計程車隊補助金額雖不同，但外縣市民眾相當有感，考量宜蘭長者、身障者外出需求，希望縣府也應依比例補助計程車資，現階段預算若無法一次到位，可「先求有再求好」，才能符合民眾期待。

縣府社會處表示，花蓮每趟車資補助七十％，每月上限一千元，台東每趟車資一百元以下補助卅六元、一○一元以上補助七十二元，每月上限一千五百元，台北市及新北市每月上限四百八十元最低，台北市每趟最高補助六十五元，新北無限制。

社會處指出，宜蘭六十五歲以上人口數約八萬八千人，身障者三萬一千餘人，若以補助最低的雙北額度計算，宜蘭一年需要花費六億八九二四萬元，若以花蓮、台東為基準，則需超過十億元。

公車補助年花911萬 被列預警

縣府社會處表示，宜縣針對長者及身心障礙者補助大眾運輸（市區公車）部分，每年合計補助五十萬人次，經費九一一萬元，已被審計單位列為社福支出預警項目，考量目前財政困難，實在無力額外負擔補助計程車資，不過，縣民持敬老愛心卡搭乘市區公車免費，次數無上限，現階段將繼續鼓勵民眾多加利用。

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