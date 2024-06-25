使用逾20年 新北海鷗型候車亭翻新

板橋區中山國中（縣民大道）站海鷗候車亭改造後變明亮。（新北交通局提供）

2024/06/25 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市海鷗型候車亭約有二五○座，原設計壓克力廣告燈箱背板，用於公益廣告和市政宣導，其中多數歷經風雨已老舊泛黃，表面鏽蝕剝落，市府推動拉皮翻新計畫，已完成板橋、土城、瑞芳、林口各一處及新店二處站點；全市累計新建一五八三座候車亭，將視情況陸續改造或新建。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，海鷗型候車亭於二○○一年間建置，目前約有二五○座，將持續盤點站位，評估改造可行性；已拉皮翻新的包含板橋區中山國中（縣民大道）站、土城區承天路站、瑞芳區水湳洞遊客中心站、新店區捷運十四張站、捷運新店區公所站（北新）及林口區林口三井站六座，以透明背板取代壓克力燈箱，使候車區域通透寬敞、空間減重、減少死角，同時進行除鏽並重新上色，營造乾淨明亮的環境。

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林詩欽提到，新建候車亭達一五八三座，未來將持續新建，以制式為原則。另外，新北可見造型特殊的候車亭，例如三鶯轉運站候車亭的「飛翔羽毛」，配合三鶯藝術廊道設置；板橋區捷運府中站、新北市政府（新府路）站為文化基金會設計建置；板橋區「後埔國小（重慶路）」站的翻書型候車亭、淡海輕軌淡水行政中心站幾米候車亭、蘆洲區溪墘站鄧麗君等，皆為區公所建置。

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