振興花蓮觀光 相揪享美食給好評

花蓮最大在地社群平台UniLife與花蓮市公所合作辦理「花蓮正新—振興我們一起來」，首波活動串聯花蓮在地餐飲業者推出優惠好康。（花蓮市公所提供）

2024/06/25 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮最大在地社群平台UniLife與花蓮市公所合作辦理「花蓮正新—振興我們一起來」，首波活動串聯花蓮在地餐飲業者推出優惠好康；而行政院即日起合法旅宿補助，不分平假日皆一千元，希望振興花蓮震後觀光。

社群平台與公所串聯店家

花蓮市公所與UniLife團隊合作，繼「好評花蓮」後，再次集結在地店家，推出升級版「花蓮正新：鄰里振興美食回饋節」，補貼合作業者推出優惠，也邀請民眾在UniLife App為在地店家留下好評，成為遊客吃美食的參考指標，希望能振興地方產業，行銷特色美食。

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成為遊客吃美食參考指標

活動將在七月一日上線，正持續募集店家參與，市長魏嘉彥號召民眾擔任美食特派員一起行銷花蓮。他說，花蓮觀光因地震重創，許多店家面臨經營困難，希望市民朋友成為在地美食最佳代言人，一起消費、推薦在地店家，也邀請親朋好友來花蓮旅遊。

主辦單位執行長游弘宇說，預計有超過百間店家參與，民眾於在地店家享用美食後，在UniLife App留下好評或是一句鼓勵的話，即可兌換該店家優惠。《花蓮邦》薛永廷也以美食特派員身分出席，希望透過美食讓大家感受到花蓮的活力及韌性，多一些正能量讓花蓮再出發。

不分平假日 旅宿補助千元

另外，為提振花蓮店家買氣，經濟部加碼花蓮購物節活動，鼓勵民眾多到花蓮消費，即日起至八月廿五日，民眾到花蓮四大商圈、東大門夜市及公有零售市場特約店家消費滿一百元，登錄即可獲得二重抽獎，有機會抽到花蓮百大伴手禮及3C電子產品等大獎。

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