頭份田寮、東庄易淹 斥資1.3億改善

頭份市八德一路將施作雨水下水道箱涵，預計明年12月底完工。（苗縣府提供）

2024/06/25 05:30

建構雨水下水道幹線 二期施作561公尺雨水箱涵 明年底完工

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市田寮、東庄里一帶地勢較低窪，逢大雨易淹水，苗栗縣政府獲內政部國土管理署分二期補助共一億三千萬元經費改善，第二期工程昨辦理動工，將延續已完工的一期工程，接續於民族路後段及八德一路施作五百六十一公尺的雨水箱涵，將雨水匯入永貞路幹線，透過永貞抽水站將雨水排出，以解決當地水患問題。

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頭份田寮、東庄里的永貞路、民族路、八德一路一帶因地勢較低，每逢豪大雨或颱風易造成積淹水現象，縣府爭取中央補助於十年前設置啟用永貞抽水站後，已有效改善永貞路易淹水情形。

但民族路及八德一路一帶排水僅依賴道路邊溝，無法有效排入永貞路雨水下水道幹線，因此，苗縣府爭取內政部國土署分二期補助共計一億三千萬元建構該地區雨水下水道幹線，將此區雨水匯入永貞路幹線，再進入永貞抽水站排出雨水。

第一期工程由永貞路抽水站接至民族路與八德一路口前，已在前年二月啟用。

昨天第二期工程動工，將接續施作民族路尚未完成的四十八公尺及八德一路五百一十三公尺，共計長五百六十一公尺的雨水箱涵，總經費約六千五百萬元，預計明年十二月底完工。

苗縣府水利處表示，工程完工後，將解決民族路及八德一路附近淹水問題，縣府將繼續爭取永貞抽水站第二期工程。

此外，苗縣府編列二．一億元在竹南鎮苗北藝文中心後方公有地，興建全民運動館，昨舉行上樑儀式，規劃為地上四層，一樓為重訓室、飛輪教室、兒童遊戲室，二樓為桌球室、韻律教室及瑜珈教室，三樓為挑高樓層規劃為羽球、籃球、五人制足球的綜合球場，預計年底完工啟用。

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