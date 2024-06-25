桃園蓮花季6/29登場 首週花開5成

桃園蓮花季主會場周邊蓮花已陸續綻放。（農業局提供）

2024/06/25 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「二○二四桃園蓮花季」本月廿九日至八月四日在觀音區蓮花園休閒農業區登場，主會場觀音區新華路一段及金華路交叉口周邊，蓮花已陸續綻放，近日已有不少民眾來賞花。

打造四座愛情主題打卡裝置藝術

市府農業局表示，開幕當週花開可達四至五成，花季期間每週末都有精彩活動，今年以「蓮愛︱花現觀音 幸福相蓮」為主軸，打造四座愛情主題打卡裝置藝術，並結合在地農場、觀光蓮園推出各式農事體驗。

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廿九日下午四點舉辦開幕演唱會，邀請歌手大百合、于台煙、南方二重唱、殷正洋及MVP迷霧森林樂團，在主會場熱情開唱，參加開幕送限量四百組的蓮花季紀念品及五十元農遊券，並有蓮蓬茶供飲用，遊客可攜帶環保杯暢飲。

桃園區農會為推廣在地優質西瓜，六月卅日在主會場舉辦「桃園市瓜王爭霸戰&超級大南瓜評鑑品嚐頒獎」，現場提供參賽西瓜供民眾嘗鮮。

農業局表示，為期一個多月的桃園蓮花季，週週由不同局處推出精彩活動，另有線上好康，只要到蓮花季拍攝美照，追蹤官方IG帳號，上傳照片至個人IG設定為公開，並於內文標記「#2024桃園蓮花季 @taoyuanlotus」，就有機會獲得摺疊收納手推車。

逢假日 免費接駁車賞玩農場

農業局說，自行開車前往的民眾，可將車輛停放於金華路公埤旁停車場，六月廿九日至八月廿五日逢假日，有免費接駁車，遊客可搭乘至各農場遊玩與賞花，接駁車時間為上午九點到下午五點於主會場站發車，每六十分鐘一班，活動詳情可至蓮花園休閒農業區臉書粉絲專頁查詢。

桃園蓮花季將於29日登場。（記者鄭淑婷攝）

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