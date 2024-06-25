歷經921天 桃捷綠線北向3隧道貫通

桃園捷運綠線第一階段工程，地下段潛盾機歷經九二一天，終於抵達桃園區大興西路口。（捷運局提供）

2024/06/25 05:30

拚2026年第一階段 機捷坑口站通車至藝文特區

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運綠線力拚二○二六年從蘆竹區機場捷運A11坑口站通車至藝文特區，地下段潛盾機歷經九二一天，昨日抵達桃園區大興西路口，北向地下隧道貫通三條、全長二二八○公尺，宣告第一階段通車所需隧道全數貫通。市府捷運工程局長劉慶豐表示，接續將進行軌道鋪設及核心機電工程，希望十一月開始施作。

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卵礫石層堅硬 潛盾機掘進風險大

劉慶豐表示，綠捷第一階段通車將啟用七座車站（G11、G12、G13、G13a、G14、G31、G32），包含五座高架車站（G13、G13a、G14、G31、G31），及二座地下車站（G11、G12），除了高架部分橋梁必須完成，地下段所需的三段隧道貫通更是重要，尤其潛盾機在地底下掘進，受地質影響相當大，桃園地區地下卵礫石層堅硬，潛藏許多施工風險，伴隨潛盾機鑽掘長度提升，各項機具設備耗損持續擴大，為維持鑽掘速率，施工人員在地下廿公尺處密閉且潮濕環境廿四小時輪班施工，相當辛苦。

接續進行軌道鋪設及機電工程

劉慶豐說，雖然無法像蘆竹區到桃園展演中心路段每日最大可鑽掘十四公尺，桃園展演中心到大興西路口也保持每日鑽掘約八到十公尺的進度，歷時九二一天，終於昨日如期貫通最後一段隧道。

劉慶豐表示，地下段隧道貫通後將進行軌道鋪設及機電系統設備安裝，施工前仍有潛盾機拆解、管線拆除、軌道基層及逃生步道等前置作業，為提早進行下一階段施工，隧道內仍採廿四小時日夜輪班，全力達成十一月開始進行軌道鋪設及機電設備裝置的目標；而第一階段通車將啟用的二座地下車站，預計明年初到明年中，逐步安裝車站內的機電設備。

桃園捷運綠線第一階段工程，地下段潛盾機歷經九二一天，終於抵達桃園區大興西路口，圖為拆除小圓潛盾機到達隔艙。（捷運局提供）

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