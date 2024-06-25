中部8縣市童樂一夏 23業者共推優惠

雲林等中台灣8縣市攜手在暑假推出「童樂一夏」專屬「大禮包」優惠。（記者黃淑莉攝）

2024/06/25 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年暑假本週六（廿九日）起至八月廿九日長達六十二天，雲林縣等中部八縣市聯合推出「童樂一夏」跨縣市國旅活動，各家業者推出八縣市民眾專屬優惠，盼透過強強聯手帶動國內觀光產值，提供民眾國旅新體驗。

聯合行銷中台灣 帶動觀光產值

中台灣「童樂一夏」昨天在雲林劍湖山世界召開啟動記者會，八縣市政府及參與的廿三家業者、吉祥物齊聚，熱鬧宣布各家專屬優惠內容，有消費滿額加碼送好禮、住宿或門票打折或七、八月壽星免費入園等。

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雲林縣長張麗善指出，中台灣八縣市「童樂一夏」以親子為主軸，包括新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及嘉義市，共有廿三家觀光旅遊業者，包括主題樂園、動物園、飯店、觀光工廠，共同推出夏季優惠，希望透過區域合作，合力打造景點、亮點，讓遊客優惠拿不完、景點玩不完，共榮共好提升中台灣觀光效益。

設籍8縣市民眾享專屬優惠

雲縣府文化觀光處長陳璧君表示，為聯合行銷中台灣觀光，繼五月八縣市露營潮後，這次再推出「童樂一夏」，不管是優惠或大禮包都有很多驚喜，只要身分證開頭為Ｂ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ、Ｍ、Ｎ、Ｏ、Ｐ，或身分證戶籍地中台灣八縣市民眾，即可享有專屬優惠，歡迎大家暑假期間一起暢遊中台灣。

文觀處說，中台灣「童樂一夏」將送出內含中台灣最夯廿三家觀光旅遊點官方好禮限量大禮包，民眾即日起至七月七日上八縣市各官方FB指定貼文下方留言就有機會獲得超級大禮包，相關活動資訊及各家優惠，請上各縣市官方網站、FB粉絲專頁查詢。

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