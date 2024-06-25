彰化鐵路高架卡關 林世賢向李孟諺陳情

彰化市長林世賢（左）向交通部長李孟諺（右二）遞交陳情書，為彰市兩大交通建設請命。（彰化公所提供）

2024/06/25 05:30

〔記者湯世名、陳冠備／彰化報導〕交通部長李孟諺昨日前往彰化高鐵站考察，而彰化市長林世賢當面遞交「彰化建設刻不容緩，懇請部長協助大力推動」的陳情書，請求交通部核定「彰化鐵路高架化」與「台中捷運綠線延伸彰化」兩大交通建設案。

鐵道局：機務段遷移還再協調中

針對鐵路高架化，鐵道局長楊正君表示，彰化鐵路高架化因基地位置及如何將彰化機務段移到花壇鄉仍未建立共識，且未來花壇機務段的規模大小還在規劃，台鐵已再協調。

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林世賢偕同市民代表林明賢、吳淑敏等人，昨天當面向李孟諺表達意見。林世賢指出，現彰化市鐵路高架化可行性評估已獲行政院審查通過，卻因檢修廠（機務段附屬設施）遷移問題「卡關」，明明高架化已近在眼前，卻有如登萬重山般困難，請部長儘速與縣府協調，協助解決問題。

中捷綠線延伸 盼加速推動

他說，有關台中捷運綠線延伸彰化一事，為彰化捷運系統起點，但至今仍需等到「擴大彰化都市計畫」審定後，始得將綜合規劃報告送行政院審查，惟如此拖延絕非百姓之福，請部長與縣府研商，加速擴大彰化市都市計畫進程，以利彰化捷運推動。

林世賢說，彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸至彰化案，所需經費相當龐大，地方需負擔高達一七○億元，造成財政相當大的負擔，屆時勢將排擠其他建設，請部長考量彰化縣財政，酌予提高中央配合經費，減輕地方負擔，提高建設執行可行性。

台鐵田中支線 最快年底發包

此外，高鐵彰化站將串連台鐵田中站，有望增加遊客人數，為此高鐵彰化站從七月一日起，每週增加班十五班次。李孟諺昨日前往彰化高鐵站考察，他指出，田中支線最快在今年年底就能辦理發包，二○二九年通車，未來觀光客要前往集集線或日月潭，透過田中支線就能無縫接軌。為應付未來通車人潮，高鐵從七月一日起，增加週一至週四傍晚及週六晨間北上車次，另針對台中以南旅客增開十班次，每週共十五班次（南下十班、北上五班），以滿足商務、返鄉及出遊的旅運需求。

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