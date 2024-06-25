國姓港源國小8月廢校 28日邀校友降旗

國姓鄉港源國小將於6月28日舉行最後的降旗典禮。（記者佟振國攝）

2024/06/25 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕最後一張邀請函！南投縣國姓鄉港源國小將於八月一日正式廢校走入歷史，校方已寄發邀請函，邀請畢業校友本週五（廿八日）學期最後一個上課日回母校，參加最後的降旗典禮，用祝福向母校道別，未來土地建物將由公所向縣府申請有償撥用，進一步活化。

國姓鄉南港村自一九六一年起就有南港、港源兩所國小，算是全鄉獨有，但受少子化衝擊，兩校都面臨招生困難窘境，今年港源國小只有八位學生，六年級三位學童畢業後，全校二至五年級只剩五人，學校將從八月一日起，即一一三學年度起整併至北山國小，成立逾一甲子的港源國小正式走入歷史。

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該校最近廣發邀請函，邀請校友學期最後一個上課日回母校相聚，參加最後的降旗典禮，用祝福與母校道別，讓母校之名永留校友心中。校長梅文慧說，先前的畢業典禮學生是主角，為避免活動失焦，才決定另邀請校友回母校餐敘，並正式向母校告別。

至於港源國小校地及建物，後續將由公所向縣府申辦有償撥用，最快明年度完成撥用程序，進一步活化利用，初步已有親愛愛樂、長照與醫美機構洽詢，但無進一步消息，公所表示，待撥用程序完備後再詳細研議其他單位承租事宜，而暑假期間仍建請縣府加強校地、校舍的管理維護，避免荒廢或遭人破壞。

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